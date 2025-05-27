Tarsus\'un Stratejik Önemi ve Gelecek Yatırımları Görüşüldü

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu 2025 Yılı Toplantısı'na katıldı. Tarsus'un, Mersin'in en stratejik ilçesi olduğuna dikkati çeken Başkan Seçer, "Tarsus; sanayisi, tarımı ve çok eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle kültür ve tarih turizmine uygun bir yer olması ile birkaç sektörün beraber büyüyebileceği bir ilçemiz. Tarsus bir başına bütün sektörlerde büyüyebilecek bir kent" dedi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu 2025 Yılı Toplantısı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Seçer, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı H. Ruhi Koçak, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Özen, STK, kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Tarsus'un, Mersin'in en stratejik, en fazla nüfusa sahip ve bölgenin en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olduğuna işaret ederek konuşmasına başlayan Seçer, "Ben; Tarsus'u önünde çok fırsatlar varken uzun yıllardır bu fırsatları ıskalayan bir kent olarak nitelendiriyorum. Tarsus; sanayisi, tarımı ve çok eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle kültür ve tarih turizmine uygun bir yer olması ile birkaç sektörün beraber büyüyebileceği bir ilçemiz. Tarsus bir başına bütün sektörlerde büyüyebilecek bir kent" diye konuştu.

"Alınan kararların takibi son derece önemli"

Son günlerde gerek Organize Sanayi Bölgeleri gerek turizm yatırımları ve tarımda katma değeri ve pazar değeri yüksek ürünlerin daha çok üretilmesinin, Tarsus'un değerini bir kat daha yükselttiğini dile getiren Seçer, "Bu toplantıların içeriğinde konuşulanlar kadar, alınan kararların takibi de son derece önemli" dedi.

Kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanı ünvanının yanı sıra hem TTSO üyesi hem de bölgeyi iyi tanıyan bir kişi olarak gerekli katkıları yapacağını söyleyen Seçer, Tarsus'un daha iyi noktalara gelmesi için tüm kurum ve kuruluşların çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu kurul, bu kentin ortak bir aklı"

Başkan Boltaç ise Tarsus gibi kadim bir kente önemli işler yapmak istediklerini kaydetti. İstişare Kurulu'nun ortak aklın buluştuğu bir nokta olduğunu sözlerine ekleyen Boltaç, "Her yaptığımız toplantının, her yaptığımız işin bu kente dair sürdürülebilir ama bir o kadar da bu kent için faydalı işler olması gerekir. Ben Yüksek İstişare Kurulu'nun da bu anlamda çok büyük katkı sunacağının, bu kente çok büyük değer katacağının farkındayım. Burası bu kentin ortak bir aklı" ifadelerini kullandı.

Tarsus Belediyesi olarak ilçe için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekleyen Boltaç, Başkan Seçer'in kapsayıcı tavrının da kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu kenti aldığımız noktadan çok daha iyi bir noktaya getirmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

"Yatırımların hızlandırılması için ne yapılabilir bunu konuşmamız gerekiyor"

Toplantının amacının Tarsus'un, Mersin'in veya bölgenin ihtiyaç duyduğu yatırımlara ilişkin üst akıl geliştirilmesine vesile olmak olduğunu belirten TTSO ve YİK Başkanı Ruhi Koçak, son zamanlarda ilçede açılışı yapılan konuklama tesisleri ile kentin artık piknik alanı olmaktan çıkıp insanların iki, güç gün rahatça zaman geçirebileceği bir şehir hüviyetine evrildiğini kaydetti. Koçak, "Bizim Tarsus Beyaz Kum Plajı diye tabir ettiğimiz Mersin Tarsus Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde yılan hikayesine dönen, 20 yıldır yatırımcının beklendiği, altyapısının hazırlandığı bir bölgemiz var. Bu konuda da yine lobicilik faaliyetleriyle yatırımların hızlandırılması için el birliğiyle ne yapılabilir, konuşmamız gerekiyor" dedi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini aktarmasının ardından sona erdi.