Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

26.10.2025 16:13
İzmir'in Konak ilçesinde emekli bekçi Hasan D.'nin evine akan su nedeniyle tartışıp, tüfekle vurduğu üst kattaki komşusu Mustafa Atıcıoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Atıcıoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu P.A.'nın ise tedavisi sürüyor.

İzmir'de komşular arasında çıkan su tartışması faciayla sonuçlandı. Emekli bekçi Hasan D., evine akan su yüzünden öfkelendi, üst kattaki komşusu Mustafa Atıcıoğlu'nu tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Atıcıoğlu hastanede hayatını kaybederken, kurşunların hedefi olan 7 yaşındaki oğlu P.A. yaşam mücadelesi veriyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu'na ateş etti.

TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu P.A. vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, dün Hasan D.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

BABA ÖLDÜ, KÜÇÜK ÇOCUK YAŞAN SAVAŞI VERİYOR

Mustafa Atıcıoğlu bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu P.A.'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

