Taşcıer, YENİ Parti kurultayında yeni yönetimin belirlendiğini açıkladı - Son Dakika
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Taşcıer, YENİ Parti kurultayında yeni yönetimin belirlendiğini açıkladı

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Taşcıer, YENİ Parti kurultayında yeni yönetimin belirlendiğini açıkladı
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Taşcıer, YENİ Parti kurultayında yeni yönetimin belirlendiğini açıkladı
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YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yönetim kademesinin belirlendiğini söyledi. Taşcıer, sivil toplum ve meslek kuruluşlarında görev almış uzman kadroyla Türkiye'yi adalet, hukuk ve eşitlikle buluşturacaklarını ifade etti.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, " Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi dahi olmadığı için bu kadroyla Türkiye'yi yenileyeceğiz. Türkiye'yi yeniden adaletle, hukukla, eşitlikle buluşturacağız" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurultayımızın hem partimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye yenileniyor iddiasıyla yola çıktık. Yeni kadrolarımızla ve Türkiye'nin acil çözüm bekleyen sorunlarına çözüm üretecek kadroyla, YENİ Parti'nin yönetim kademesi belirlendi. Türkiye'nin önemli başlıklarına çözüm üretecek, daha önce sivil toplum kuruluşu başkanlığı yapmış, akademisyen, alanında uzman ama aynı zamanda sahayı da bilen, toplumun herhangi bir konuda derdi olduğunda, örgütlenip o soruna ben de varım diyen isimler var. Eğitim İş başkanlığı yapmış Kadem Özbay var. TTB'nin, TEB'in başkanlığını yapmış başkanlarımız var. Belli başlıklarla bir yönetim kademesi oluşturduk. Adalet, özgürlük, demokrasi, eğitim, sosyal politika, ekonomi, tarım, ticaret. Türkiye'nin acil çözüm önerisi bekleyen sorunları. Türkiye'nin kaybedecek tek bir saniyesi dahi olmadığı için bu kadroyla Türkiye'yi yenileyeceğiz. Türkiye'yi yeniden adaletle, hukukla, eşitlikle buluşturacağız."

Kaynak: ANKA
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