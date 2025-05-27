Tatar, Kurban Vekaletini Kızılay\'a Verdi

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya verdi.
Türk Kızılay Şırnak Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, yönetim kurulu üyeleriyle Milletvekili Tatar'ı ziyaret etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Benek, Tatar'ın Gazze'ye ulaştırılmak üzere kurban vekaletini Türk Kızılaya emanet ettiğini belirtti.
Tatar'a teşekkür eden Benek, "Kızılay olarak, bağışçılarımızın emanetlerini ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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