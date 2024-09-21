Tatar, New York'ta Kıbrıs'ın Haklarını Savunacak

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) temasları için Ercan Havalimanı'ndan New York'a hareket etti.

Tatar, New York'a hareketi öncesinde Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"Taleplerimiz direkt uçuş, direkt ticaret, direkt temas ve ambargonun kaldırılması." diyen Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın temmuza kadar 6 aylık bir deneme sürecinde tarafların nabzını yokladığını ve Kıbrıs'taki iki devletli yapıyı yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

1964'ten bu yana Kıbrıs Türkü üzerindeki acımasız ambargonun devam ettiğini belirten Tatar, son 4 yıldır Türkiye ile yürütülen siyasetin yerleşmeye başladığını ve bunu BM Genel Sekreteri'yle New York'ta bir kez daha tartışacaklarını kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana'da bırakıldığı yerden yeniden başlaması" görüşlerine değinen Tatar, bunun Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini, Kıbrıs Türk halkının veto hakkını, asker ve garantileri, ayrıca Kıbrıs Türkü'nün egemenlik haklarını kaldıracak, Avrupa Birliğinin birincil hukuku olmayacak tehlikelerle ve entrikalarla dolu bir görüşme süreci olacağını anlattı.

Tatar, Kıbrıs'ta iki devletin elektrik, su da dahil olmak üzere tüm konularda iş birliği yapabileceğini, Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsü ve egemenliği kabul edilmeden masaya oturmayacaklarını tekrarladı.

BM'den doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve dünya ile doğrudan temas konularında Kıbrıs Türkü'nün haklarını teslim etmesini beklediklerini vurgulayan Tatar, bu konuları Holguin'e de ilettiklerini aktardı.

Tatar, muhataplarına New York'ta Kıbrıs'ta gelinen son aşamayı anlatacaklarını ve Guterres'e de neden üçlü görüşmeye evet denilemeyeceğini aktaracaklarını kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi, Türk Devletleri Teşkilatı dahil her platformda bulunup KKTC'nin tanınması için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bundan sonra sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Tatar, KKTC'yi imkan verilecek her platformda anlatacaklarını söyledi.

Tatar, 29 Eylül'de Ada'ya dönüşünde New York'taki temasları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğini sözlerine ekledi.