Tatar, New York'ta Kıbrıs'ın Haklarını Savunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tatar, New York'ta Kıbrıs'ın Haklarını Savunacak

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM temasları için New York'a gitti, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

21.09.2024 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) temasları için Ercan Havalimanı'ndan New York'a hareket etti.

Tatar, New York'a hareketi öncesinde Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"Taleplerimiz direkt uçuş, direkt ticaret, direkt temas ve ambargonun kaldırılması." diyen Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın temmuza kadar 6 aylık bir deneme sürecinde tarafların nabzını yokladığını ve Kıbrıs'taki iki devletli yapıyı yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

1964'ten bu yana Kıbrıs Türkü üzerindeki acımasız ambargonun devam ettiğini belirten Tatar, son 4 yıldır Türkiye ile yürütülen siyasetin yerleşmeye başladığını ve bunu BM Genel Sekreteri'yle New York'ta bir kez daha tartışacaklarını kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana'da bırakıldığı yerden yeniden başlaması" görüşlerine değinen Tatar, bunun Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini, Kıbrıs Türk halkının veto hakkını, asker ve garantileri, ayrıca Kıbrıs Türkü'nün egemenlik haklarını kaldıracak, Avrupa Birliğinin birincil hukuku olmayacak tehlikelerle ve entrikalarla dolu bir görüşme süreci olacağını anlattı.

Tatar, Kıbrıs'ta iki devletin elektrik, su da dahil olmak üzere tüm konularda iş birliği yapabileceğini, Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsü ve egemenliği kabul edilmeden masaya oturmayacaklarını tekrarladı.

BM'den doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve dünya ile doğrudan temas konularında Kıbrıs Türkü'nün haklarını teslim etmesini beklediklerini vurgulayan Tatar, bu konuları Holguin'e de ilettiklerini aktardı.

Tatar, muhataplarına New York'ta Kıbrıs'ta gelinen son aşamayı anlatacaklarını ve Guterres'e de neden üçlü görüşmeye evet denilemeyeceğini aktaracaklarını kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi, Türk Devletleri Teşkilatı dahil her platformda bulunup KKTC'nin tanınması için çalışmalarını sürdürdüklerini ve bundan sonra sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Tatar, KKTC'yi imkan verilecek her platformda anlatacaklarını söyledi.

Tatar, 29 Eylül'de Ada'ya dönüşünde New York'taki temasları hakkında kamuoyunu bilgilendireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, New York, Politika, Güncel, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatar, New York'ta Kıbrıs'ın Haklarını Savunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
21:05 Adana’yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Adana'yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
18:04 Adana’da “süper hücre“ kabusu Şiddetli yağış sele neden oldu Adana'da "süper hücre" kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
10:03 Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı Sahte müşteri, aracını alma bahanesiyle kandırdığı adamı ezerek kaçtı
09:51 Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı Babasının sesini ilk kez duyan sağır kız çocuğunun tepkisi herkesi duygulandırdı
09:41 SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor SEC kripto piyasasında yeni bir çağ açıyor
09:37 İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran olay 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran olay! 2 erkek çevredekilere aldırmadan ilişkiye girdi
09:25 Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı Ekonomi çevreleri bu geziye odaklandı
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 23:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Tatar, New York'ta Kıbrıs'ın Haklarını Savunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement