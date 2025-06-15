Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya fenomeni Bora K.'nin (53) Youtube kanalında, tatil yörelerinde turistlerin bikinili görüntülerini çekip yakınlaştırarak paylaştığını tespit etti.

4.8 MİLYON TAKİPÇİLİ FENOMEN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K.'nin adresi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 milyon 870 bin takipçili Bora K., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, "Müstehcenlik" suçundan tutuklandı.