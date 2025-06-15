Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya fenomeni Bora K.'nin (53) Youtube kanalında, tatil yörelerinde turistlerin bikinili görüntülerini çekip yakınlaştırarak paylaştığını tespit etti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K.'nin adresi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 milyon 870 bin takipçili Bora K., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, "Müstehcenlik" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı - Son Dakika
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