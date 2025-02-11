Tatvan'da Okul Sporları Güreş Müsabakaları

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri programı kapsamında okullar arası güreş il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Tatvan Sporcu Fabrikası'nda düzenlenen müsabakalara, il genelindeki 14 okuldan 70 sporcu katıldı.

Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular, Batman'da yapılacak bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak, gazetecilere, dereceye giren sporcuların 1-5 Mart'ta Batman'da düzenlenecek bölge şampiyonasında mücadele edeceğini söyledi.

Ak, "Geleceğimizin teminatı gençlerimize zaman planlamasını yapabilecekleri ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. İyi insan ve başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Saki Tutkun ise "Dereceye giren sporcularımıza madalyalarını verdik. Burada derece yapan sporcularımız, Batman'da yapılacak bölge şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Orada da dereceye giren sporcularımız Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak." diye konuştu.