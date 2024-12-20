Tatvan'da Voleybol Hakemlik Kursu Düzenleniyor - Son Dakika
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Tatvan'da Voleybol Hakemlik Kursu Düzenleniyor

Tatvan\'da Voleybol Hakemlik Kursu Düzenleniyor

Tatvan'da 20-22 Aralık'ta düzenlenecek kursta 80 kişi eğitilecek ve sınavla hakemlik belgesi alınacak.

20.12.2024 17:40
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Tatvan'da hakemlik kursu düzenleniyor

BİTLİS - Bitlis İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 'Voleybol Hakemlik Kursu' düzenleniyor.

Bitlis İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle 20-22 Aralık 2024 tarihleri arasında Tatvan'da 'Voleybol Hakemlik Kursu' düzenleniyor. Kurs sonunda yapılacak sınavla başarılı olan kursiyerler, voleybol hakemi olmaya hak kazanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Üyesi İbrahim Tarun ile aynı kurulun diğer üyesi Rıdvan Bozyiğit tarafından verilen eğitimlerin ardından kursiyerler pazar günü sınava tabi tutulacak. "Sınavda 70 puan ve üzeri alan kursiyerler, bulundukları bölgelerde hakemlik yapabilecek.

Kursla ilgili açıklama yapan eğitmeni Rıdvan Bozyiğit, "Bitlis İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün talebi üzerine Türkiye Voleybol Federasyonu'nun izniyle Bitlis'te üç gün sürecek kurs açtık. Kursumuza 80 başvuru aldık. Çevre illerden Batman, Van, Hakkari ve Bitlis'ten katılımlar mevcut. Bu 80 kursiyerimize 24 saatlik voleybol dersi vererek voleybol branşı ve hakemliği hakkında detaylı bilgiler aktaracağız. Pazar günü saat 16.00'da optik form üzerinden bir sınav yapacağız. Sınavda başarılı olarak 70 puan ve üzeri alan kursiyerlerimiz voleybol hakemi olmaya hak kazanacak. Aday voleybol hakemi olan kursiyerlerimiz, eğer Bitlis'te ikamet etmiyorlarsa, gittikleri illerdeki Gençlik ve Spor Müdürlüklerine başvurarak hakem dosyalarını kendi illerine aktarabilecekler. Bitlis'te ikamet eden adaylar ise burada görevlendirilebilecek" dedi.

Kaynak: İHA

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