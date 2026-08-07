Tayland\'da Okulda Silahlı Saldırı: 7 Ölü

BANGKOK, 7 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki okulda cuma günü düzenlenen silahlı sadırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Eyalet afet önleme ve azaltma ofisinden yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitirenler arasında 3 öğretmen, 3 öğrenci ve saldırgan bulunuyor.

Olay yerindeki bir görgü tanığı, mor eşofman giyen saldırganın okul içinde onlarca el ateş açtığını söyledi.