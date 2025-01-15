Hemşeri hemşeriyi gurbette soydu! Ülke polisi her yerde onları arıyor

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Tayland'ın Pattaya şehrinde, 37 yaşındaki Türk vatandaşı Masis Erkol'u evine girip gasp ettikten sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak kaçan 3 Türk için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

ÜLKEDEN KAÇTILAR

Pazartesi gecesi yaşanan olaya ilişkin Pattaya polisinin yaptığı ön incelemede, şüphelilerin Masis Erkol'u tanıdığı ve olayın planlı bir gasp girişimi olduğu, 3 şüphelinin olayın ardından ülkeden kaçtığı tespit edildi.

10 MİLYON TL DEĞERİNDE KRİPTO PARA TRANSFERİ

Erkol, Tayland polisine verdiği ifadede şüphelilerin kendisinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak zorla 10 milyon TL değerinde kripto para transferi yaptırdıklarını, daha sonra cüzdan ve bilgisayarını da alarak olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Erkol'un olay sonrası 5. kattaki dairesinden sürünerek en alt kata indiği ve binanın güvenlik görevlisinden yardım istediği öğrenildi.

INTERPOL'E BAŞVURU YAPILDI

Tayland polisi, hakkında arama kararı çıkartılan şüphelilerden birinin Türkiye'ye kaçtığını, diğer ikisinin de ülkeden ayrıldığını doğrularken, olayla ilgili Interpol'e başvuru yapıldığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.