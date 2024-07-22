Tayvan, Han Kuang Tatbikatı ile Savunma Kabiliyetini Artırıyor - Son Dakika
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Tayvan, Han Kuang Tatbikatı ile Savunma Kabiliyetini Artırıyor

Tayvan'ın en büyük yıllık askeri tatbikatı olan Han Kuang başladı. Tatbikatın amacı, Taipei kentindeki kritik altyapının korunması ve ada çapındaki kilit altyapının dayanıklılığının artırılmasıdır. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan haber sunucuları da tatbikatta yer alacak ve Tayvan'ın savunma durumu hakkında bilgi paylaşarak uluslararası toplumla iletişimi geliştirecektir. Ayrıca Wanan hava savunma tatbikatı da başlamış olup savaş uçakları Hualien Hava Üssü'ne hareket edecektir. Tatbikat, Tayvan'ın dış dünya ile bağlantılarının açık kalmasını sağlamak için ordu ve halk arasındaki ikmal işbirliğini ölçecektir.

22.07.2024 10:29
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Tayvan'ın en büyük yıllık askeri tatbikatı olarak bilinen "Han Kuang" başladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek "Han Kuang" tatbikatı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, 26 Temmuz'a kadar sürecek askeri tatbikatın amacının, "Taipei kentinde bulunan kritik altyapıyı koruyabilme kabiliyeti ve Ada çapında kilit altyapının dayanıklılığının artırılması" olduğu bildirildi.

Yapay zeka kullanılarak oluşturulan ve 18 farklı dilde konuşabilen "haber sunucularının" da tatbikatta yer alacağı kaydedilen açıklamada, yapay zeka teknolojisinin Tayvan'ın savunma durumu hakkında bilgi paylaşarak uluslararası toplumla iletişimi geliştireceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bu yıl 47'ncisi düzenlenecek "Wanan" hava savunma tatbikatının da başladığı, bu çerçevede Tayvan'ın batısında bulunan "savaş uçaklarının" Ada'nın doğusundaki Hualien Hava Üssü'ne hareket edeceği bilgisi yer aldı.

Taipei Times gazetesine konuşan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "olası Çin ablukası halinde Tayvan'ın dış dünya ile bağlantılarının açık kalmasını sağlamak için" ordu ve halk arasında ikmal işbirliğinin Ada'nın büyük limanlarından birinde düzenlenecek tatbikatla ölçüleceğini aktardı.

Kaynak: AA

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