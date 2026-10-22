TBB Meclisi\'nde 2027 bütçesi görüşüldü, 4 milyar 622 milyon TL öngörüldü

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce TBB 2026 yılı Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda "Bu birlik bizim evimiz, yuvamız, tüm belediyelerin bir çatısı. O yüzden bu çatıyı hiçbir zaman boş bırakmayalım. Her zaman bu çatının altında hangi siyasi düşünceden olursak olalım, belediyemizin büyüklüğü, küçüklüğü ne olursa olsun bilelim ki burası sorunları çözme yeridir, dayanışma yeridir, birbirimizden güç aldığımız yerdir" dedi.

TBB 2026 yılı Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı Birliğin Ana Hizmet Binası'nda yapıldı. TBB Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Meclisi üyesi belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2027 yılı Performans Programı ve 2027 Mali Yılı Bütçesi ile Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik değişikliği konuları görüşüldü.

Meclis toplantısında ayrıca, Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Sercan Kavak Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.

TBB Başkan Vekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce toplantının açılışında yaptığı konuşmada, birliğin daha çok belediyelerin kapasitesini geliştirmek, düşük bütçeli belediyelerin bütçelerine katkı vermek, araç gereç donanımını sağlamak, özel ve önemli projelerde destek vermek gayretinde olduğunu söyledi. Aynı zamanda belediyeler arasındaki işbirliğini kurmak, yaşatmak ve iyi örnek uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak konusunda çalıştıklarını ifade eden Ünlüce, "TBB ülkemizin dört bir yanındaki şehirleri, farklı siyasi görüşleri ve çeşitli belediyecilik deneyimlerini aynı çatı altında birleştiren önemli bir yapı. Demokrasinin yalnızca seçimlerden ibaret olmadığı gerçeğini sizlere hatırlatmak isterim. Halkın karar alma süreçlerine katılması, farklı görüşlerin temsil edilmesi, seçilmişlerin hesap verebilir olması ve halkın iradesine saygı göstermesi demokratik yaşamın vazgeçilmez bir unsurudur" değerlendirmesinde bulundu.

"TBB OLARAK TEMSİL GÜCÜMÜZÜ EN ETKİLİ İÇİMDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ünlüce, temel görevlerinin belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak, kurumsal kapasitelerini geliştirmek, bunun yanı sıra belediyecilikle ilgili idari ve mali problemlerin çözülmesinde gerekirse hukuki destek vermek olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde daha aktif rol üstlenmek, mali özerkliklerini güçlendirmek ve kamu hizmetlerini sürdürülebilir biçimde yerine getirmek hepimizin aynı zamanda ortak meselesidir. TBB olarak kurumsal birikimimizi, temsil gücümüzü ve işbirliği imkanlarımızı en etkili biçimde bu dönemde de kullanmaya devam edeceğiz. Belediyelerimizin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek ve hizmet kapasitelerini artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde de somut desteklerimizi sürdürmek en temel görevimiz. Belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu alanda mevzuat desteği konusunda ve belediyelerle ilgili konularda gerektiğinde hukuki yollara başvurma konusunda da yine Belediyeler Birliğimiz aktif bir rol izleyecek. Bu doğrultuda belediyelerimizin idari ve mali özerkliğinin güçlendirilmesi, üstlendikleri görevlerle orantılı mali kaynaklara sahip olması ve karar alma süreçlerinde daha etkin rol alması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Belediyelerimizi ilgilendiren mevzuat düzenlemelerine ilişkin görüş ve önerilerimizi ilgili kurumlara iletecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakanlıklar ve diğer kamu kurumları nezdinde yürüttüğümüz görüşmeler, temsil, savunuculuk ve lobi faaliyetlerini daha etkin biçimde sürdürmeye devam edeceğiz."

"KONUK EVİMİZ 2027 YILININ İLK ÇEĞREĞİNDE TAMAMLANACAK"

Belediyelerin ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, yeni işbirliklerinin geliştirilmesine destek olmak ve farklı finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak için çalışmalara ivme kazandıracaklarını belirten Ünlüce, "Elbette Belediyeler Birliğimizin sunduğu hizmetleri yalnız proje ve destek olarak ya da ekipman desteğiyle sınırlı olarak görmüyoruz. Belediyelerimizin günlük işleyişini kolaylaştıran kurumsal ilişkilerini güçlendiren ve temsil imkanını geliştiren hizmetleri de aynı anlayışın bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda belediye başkanlarımızın Ankara'daki transfer ve konaklama ihtiyaçlarına yönelik desteklerimiz de devam edecek. Konuk evimiz uzunca bir süredir tadilatta. 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlandıktan sonra sizlerin Ankara'daki konaklamalarına da büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ADALET VE HAKKANİYETİ ESAS ALARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Olağan meclis toplantısında gelecek döneme ilişkin çalışma hedeflerini ve mali öncelikleri de değerlendireceklerini bildiren Ünlüce, toplantının gündemine ilişkin bilgi verdi.

Gündem maddelerinden birinin 2027 Yılı Mali Bütçesi olduğuna işaret eden Ünlüce, şöyle devam etti:

"2027 yılı ilk bütçemiz yaklaşık 4 milyar 622 milyon TL olarak öngörüyoruz. Birazdan sizlerin onayına sunulacak. Bütçemizi hazırlarken yalnızca gelir ve gider bütçesini gözetmedik. Stratejik planımızı, performans programımızı, 2026 yılındaki bütçe gerçekleştirmelerimizi de göz önünde bulundurularak sizlere gerçekçi bir bütçe hazırlamayı ön olarak değerlendirdik. 2027 yılında bütçemizin temel önceliği belediyelerimizin ihtiyaçları için verilen hizmet ve yatırımlardır. Bu doğrultuda belediyelerimize hibe olarak verilecek araç ve ekipmanlar, sermaye transferi ve çöp konteynerleri için 2 milyar 642 milyon TL bütçe ayırmış bulunuyoruz. Desteklerin dağıtımında belediyelerimizin ihtiyaçları, objektif kriterleri, adaleti ve hakkaniyeti her zaman olduğu gibi bu dönemde de esas alarak çalışmaya devam edeceğiz. 2027 bütçemizin bu hedef doğrultusunda belediyelerimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

"BU BİRLİK EVİMİZ, YUVAMIZ, TÜM BELEDİYELERİN ÇATISI"

Yeni dönemde de birlik, beraberlik, kapsayıcılıkla ve dayanışmayla güzel bir dönem geçirmeyi umut ettiğini kaydeden Ünlüce, "Sizlerden gelecek talepler, öneriler her zaman bizim çalışma azmimize, çalışma dönemimize ışık tutacaktır. Bu birlik bizim evimiz, yuvamız, tüm belediyelerin bir çatısı. O yüzden bu çatıyı hiçbir zaman boş bırakmayalım. Her zaman bu çatının altında hangi siyasi düşünceden olursak olalım, belediyemizin büyüklüğü, küçüklüğü ne olursa olsun bilelim ki burası sorunları çözme yeridir. Burası dayanışma yeridir. Burası birbirimizden güç aldığımız yerdir." ifadelerini kullandı.