TBMM 50 günlük tatilin ardından 1 Ekim'de yasama yılına başlıyor, fon krizi gündemde - Son Dakika
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TBMM 50 günlük tatilin ardından 1 Ekim'de yasama yılına başlıyor, fon krizi gündemde

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TBMM 50 günlük tatilin ardından 1 Ekim\'de yasama yılına başlıyor, fon krizi gündemde
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TBMM, 50 günlük tatilin ardından 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Ekim ayında fon kriziyle ilgili araştırma önergeleri, dijital konaklama platformları, sigara yasağı ve 13. Yargı Paketi gündeme gelirken ilk görüşülecek teklif Türk Kızılay Kanunu olacak.

(TBMM) - TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlıyor. Genel Kurul'da yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla özel açılış oturumu düzenlenecek. Açılışın ardından yoğun mesaiye başlayacak Meclis'te ekim ayında fon kriziyle ilgili meclis araştırma önergeleri başta olmak üzere dijital konaklama platformları, kamusal alanlarda sigara yasağı, 13. Yargı Paketi ile ilgili düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

TBMM'de 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. 50 gün aradan sonra TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak.

Genel Kurul'da, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te özel oturum düzenlenecek. Aynı gün akşam TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılış resepsiyonu verilecek. Açılışın ardından TBMM'de mesai 6 Ekim Salı günü başlayacak.

FON KRİZİ GÜNDEMDE

TBMM'de Genel Kurul'da "fon vurgunu" ile ilgili tartışmaların gündemin ilk sırasında yer alması bekleniyor. Muhalefet tarafından fon kriziyle ilgili "Meclis araştırması" açılması çağrıları yapılarak, önergeler hazırlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da basın toplantısında yaptığı açıklamada, teklif gelmesi halinde konunun tüm boyutlarıyla aydınlatılması için araştırma komisyonu kurulabileceğini ifade etmişti. Araştırma komisyonu kurulması çağrılarına ilişkin değerlendirme yapan AK Partili yetkililer, "'Fon krizi' adı altında değil ama genel olarak yatırım araçlarıyla ilgili bir komisyon olabilir. Bu tür krizler sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de olabiliyor. Genel olarak yatırım araçlarıyla ilgili ama spesifik olarak bu konunun da ele alınacağı bir araştırma komisyonu olabilir. Meclis açılsın, faydalı olacaksa eğer kurulur" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL'DA İLK GÖRÜŞÜLECEK DÜZENLEME TÜRK KIZILAY KANUNU TEKLİFİ

TBMM Genel Kurulu'nda ilk görüşülecek teklif, geçen yasama yılında TBMM'ye sunulan ancak yoğun gündem nedeniyle görüşülemeyen Türk Kızılay Kanun Teklifi olacak.

9 maddelik teklifte, Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. Teklife göre, Türk Kızılaya uluslararası sözleşmeler doğrultusunda verilmiş münhasır hak ve yükümlülükleri amaç edinen başkaca bir tüzel kişilik kurulamayacak. Türk Kızılay; Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Kızılay Derneği, Kızılay Cemiyeti ve Kızılay adlarını da kullanabilecek.

Afet ve acil durumlar ile afetlere hazırlık ve olağanüstü dönemlerde, ulusal afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi, tedarik güvenliğinin sağlanması, müdahale süreçlerinin hızlandırılması, ihtiyaç ve mağduriyetlerin giderilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, Türk Kızılay ile Türk Kızılayın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu iktisadi işletmeleri, iştirakleri veya şirketleri tarafından bizzat üretilen ilk yardım hizmetleri, afet lojistik hizmetleri ve geçici barınmaya yönelik ürün ve hizmetler stratejik nitelikte alım kapsamında değerlendirilecek. Bu alımlar, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan Türk Kızılaydan veya Türk Kızılayın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu iktisadi işletmelerinden, iştiraklerinden veya şirketlerinden temin edilebilecek.

AİLE BAKANLIĞI, SOSYAL YARDIM ALANLARLA İLGİLİ VERİLERİ KIZILAY İLE PAYLAŞACAK

Söz konusu kanun teklifine göre, ihtiyaç sahibi kişilere yapılacak yardımlarda mükerrerliğe yol açmamak ve daha fazla kişiye yardım ulaştırabilmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan sosyal yardımlara ilişkin veriler, yapılacak protokolle Türk Kızılaya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilecek. Bu kapsamda yapılacak veri erişimleri, yalnızca görevin gerektirdiği ölçüde ve yetkilendirilen kişilerce yapılacak.

Dernek tarafından kuruluş amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, ticari amaç güdülmeksizin ithal edilen bilimsel alet ve cihazlar, tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama testleri ile ilaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler gümrük vergilerinden muaf tutulacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personeline de nakdi tazminat ödenecek.

TURİZM VE DİJİTAL KONAKLAMA PLATORMLARINA İLİŞKİN TEKLİF KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti tarafından TBMM'ye 11 Ağustos'ta sunulan ve Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama uygulamalarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler içeren kanun teklifi de komisyonda görüşülecek. Teklife göre, bu tür dijital konaklama sağlayan platformlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluğu getirilecek. Booking uygulamasına 9 yıldır Türkiye'den erişim sağlanamıyordu. Böylece Booking'e erişim Bakanlığın denetiminde yeniden başlayacak. Halen faaliyet gösteren yabancı platformların, kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alma zorunlu olacak. Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.

Kanun teklifinde yabancı dijital konaklama platformlarına yükümlülükler de getiriliyor. Bu kapsamda yabancı dijital konaklama platformları izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak.

KAMUSAL ALANLARDA "SİGARA TAHDİDİ"

AK Parti Grubu'nda, elektronik sigara da dahil tütün ürünleri kullanımının "kamusal alanlarda tahdidine" ilişkin kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. Kamusal alanlarda sigara kulanımına ilişkin etki analizi çalışmaları sonucunda kamu binaları çevresinde sigara içilmesiyle ilgili çok fazla şikayet geldiği belirlendi. Bu doğrultuda özellikle hastane bahçesi, acil servislerin önü ve okul bahçeleri, oyun alanları başta olmak üzere kamusal alanlarda sigara kullanımının sınırlandırılması gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı'nın konuya ilişkin yürüttüğü çalışma esas alınarak, kanun teklifi hazırlanması amacıyla müzakereler devam ediyor. Henüz taslak aşamasında olan çalışmanın 20-25 maddeden oluşması planlanıyor. Bu maddelerden 4 veya 5'i kamusal alanlarda sigara kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin olacak.

Çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıl başlatılan taslakta, sigara yasağının yanı sıra Bakanlığın teşkilat yapısı ile Aile Sağlık Merkezlerinin sunduğu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik  düzenlemeler de yer alacak. Bu kanun teklifinin Ekim ayı içinde TBMM'ye sunulması hedefleniyor.

13. YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Adalet Bakanlığı ile AK Parti Grubunun üzerinde çalıştığı 13. Yargı Paketi'nin de ekim ayı içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Bu pakette, nafaka, boşanma gibi aile hukukuna ilişkin düzenlemelerin yer alması öngörülüyor.

Tartışmalara neden olan "süresiz nafaka" uygulamasının kaldırılması ve evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen süre esas alınarak buna göre nafaka belirlenmesi öngörülüyor. Çalışamayacak durumda olan ya da ileri yaştaki kadınlar için bu nafaka ödeme süresi daha uzun tutulabilecek.

Boşanma davalarının uzun sürmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların giderilmesi için düzenlemeler yapılacak. Önce boşanma gerçekleştirilecek sonra velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konular ayrıca açılacak davalarda sonuçlandırılacak.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI İÇİN KİMLİK DOĞRULAMASI

TBMM'de geçen yasama yılında tartışılmaya başlayan ancak olgunlaşmadığı için ertelenen bir başka düzenlemenin de 13. Yargı Paketi'nde yer alması öngörülüyor. Taslak çalışmaya göre, "Sosyal medya hesabını kullananların gerçek kişi olması" için sosyal medya platformlarına girişte e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması uygulaması getirilmesi hedefleniyor. Sosyal medya platformalarına da yükümlülükler getirilecek ve bunları yerine getirmeyen ağ sağlayıcılara ağır yaptırımlar uygulanacak. Teklif yasalaştıktan sonra geçiş süreci için belli bir takvim verilecek.

Öngörülen düzenlemeyle sosyal medyada suç işleyenlerin tespitinin kolaylaşması, bot ve sahte hesapların engellenmesi hedefleniyor.

13. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifinin de Ekim ayı içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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