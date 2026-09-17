TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Eylül'de Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinliklerine katılacak - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Eylül'de Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinliklerine katılacak

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Eylül\'de Kırşehir\'de Ahilik Haftası etkinliklerine katılacak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 19 Eylül Cumartesi günü Kırşehir'de temaslarda bulunacak. Kurtulmuş, Ahi Evran-ı Veli'nin cami ve türbesini ziyaret edip esnafla buluşacak, resmi törende de bir konuşma yapacak.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 19 Eylül Cumartesi günü Kırşehir'de temaslarda bulunacak. Kurtulmuş, hafta dolayısıyla kentte düzenlenecek etkinliklere katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 19 Eylül Cumartesi günü Kırşehir'i ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Kırşehir'de ilk olarak Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin cami ve türbesini ziyaret edecek ardından Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle de toplantı gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, kentte düzenlenecek 39. Ahilik Haftası Kutlamaları Resmi Töreni'nde katılımcılara hitap edecek.

Törende, "Yılın Çırağı", "Yılın Kalfaları" ve "Yılın Ahileri" ödülleri ile "Ahilik Hizmet Ödülü" ve "Ahilik Onur Ödülü" sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Eylül'de Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinliklerine katılacak - Son Dakika
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