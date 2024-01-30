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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abu Dabi'de Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abu Dabi'de Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, şehitliğe gelişinde askeri törenle karşılandı ve anıta çelenk bıraktı. Ziyarette, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve milletvekilleri de yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abu Dabi\'de Wahat Al Karama Şehitliği\'ni ziyaret etti
30.01.2024 - 13:04,
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Abu Dabi'de Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret etti

ABU DABİ - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahyren ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarını sürdürüyor. Numan Kurtulmuş, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehitliğe gelişinde askeri törenle karşılandı. Anıta çelenk bırakan Kurtulmuş, şehitlik hakkında bilgi aldı, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Kurtulmuş, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen dost ve kardeş ülke Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretim vesilesiyle bu şehitlik anıtında bulunmaktan onur duyuyorum. Vatanının her karış toprağı şehitlerin şerefli kanlarıyla sulanmış bir milletin evladı ve Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağımsızlığını ve topraklarının bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden kahraman askerlerin aziz hatıralarını saygıyla anıyorum.

Bu vesileyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki kardeşçe ilişkilerin, tayin edilen stratejik temelde daha da güçlenmesi yönündeki temennimizi ve bu doğrultuda çalışma irade ve azmimizi teyit ediyorum."

Ziyarette, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer yer aldı.

Kaynak: İHA

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