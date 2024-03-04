TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Bictogo ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Bictogo ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu öncesinde Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Afrika ile işbirliğini artırdıklarını ve Fildişi Sahili ile ilişkileri daha da kuvvetlendirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

04.03.2024 23:05
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Bictogo ile görüştü

Kurtulmuş: "Afrikalı dostlarımızla her alanda işbirliğimizi artırıyoruz"

ABİDJAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu öncesinde Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Fildişi Sahili temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Abidjan şehrinde Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi. Ulusal Meclis'te törenle karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Bictogo ile heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Toplantının ardından çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kurtulmuş, 2015 ve 2016'da her iki ülkenin Devlet Başkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle başlayan süreçte Türkiye ve Fildişi Sahili arasında mükemmel bir ilişkinin seyrettiğini vurguladı. Kurtulmuş, Meclis Başkanları düzeyinde ise TBMM Başkanı sıfatıyla Fildişi Sahili'ne ilk ziyareti gerçekleştirmekten dolayı ayrıca memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Türkiye olarak son yıllarda Afrika açılımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Afrika'nın birçok ülkesinde büyükelçiliklerimizi genişlettik, yeni büyükelçilikler açtık, misyonlarımızı kuvvetlendirdik. Afrika'nın hemen her yerinde Türkiye olarak Afrikalı dostlarımıza 'Haydi, elinizi uzatın hep beraber ayağa kalkalım' diyerek Afrika'nın uyanışına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Afrikalı dostlarıyla her alanda kazan-kazan prensibi çerçevesinde işbirliğini artırdığını ve projeleri geliştirdiğini söyleyen Kurtulmuş, " Batı Afrika'nın her bakımdan önemli bir ülkesi olan Fildişi Sahili ile ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmek, hem ikili hem çok taraflı platformlarda bu ilişkileri geliştirmek için önemli bir gayret sarf ediyoruz Her iki ülke de turizmde, ticarette, eğitimde, yatırım alanlarında ortak işbirliği yapmaya hazırdır. Ümit ederim ki bu seyahatimiz iki ülke ilişkilerine çok ciddi bir ivme kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

Ziyarette, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Bictogo ile görüştü - Son Dakika

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