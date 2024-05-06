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- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile görüştü

MEXİCO CİTY - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'nın başkenti Mexico City'de Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Meksika'nın başkenti Mexico City'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Marcela Guerra Castillo ile bir araya geldi. Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın Parlamento Başkanları Toplantısı'nın yapıldığı otelde gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Meksika arasındaki ikili ticari, kültürel işbirlikleri ile parlamentolar arası ilişkiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu oluşan insani kriz, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Kurtulmuş, Türkiye ve Meksika'nın pozitif gündemle ikili ilişkilerini sürekli geliştirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meksika'ya yaptığı ziyarette ortaya konulan 5 milyar dolar müşterek ticaret hacmine ulaşılmasının da mümkün olduğunu söyledi. Meksika'yı önemli bir partner olarak gördüklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye-Meksika arasındaki ilişkilerin geliştiğini gösterecek önemli gösterge olarak serbest ticaret anlaşmasının da en kısa sürede imzalanmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Mevcut dünya sisteminin küresel ısınma, göç, iklim değişikliği gibi insani hiçbir sorunu çözme kabiliyeti kalmadığı gibi savaşları önleme yeteneğinin de bulunmadığını dile getiren Kurtulmuş, dünyada adil, hakkaniyetli, yeni bir uluslararası sistemin kurulması için ortak mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, Rusya- Ukrayna arasındaki çatışma ile İsrail'in yedi ayı aşkın süredir Gazze'deki masum insanlara karşı sürdürdüğü soykırım boyutlarına kadar varan ağır katliamlar karşısında uluslararası sistemin hiçbir şey yapmadığını belirtti. Kurtulmuş, Gazze'deki ağır insanlık suçlarının bütün dünya tarafından seyredildiğini, bunun temel nedeninin Birleşmiş Milletler yapısındaki gayri adil durum olduğunu vurguladı. Gazze'de devam eden insanlık suçlarının bütün dünya için bir sınav olduğunu dile getiren Kurtulmuş, kendi hükümetlerinin aksine Gazze'nin masum, sivil halkının yanında yer alan kitlelerin kararlılığını da şükranla takip ettiklerini söyledi. Başkenti Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin mutlaka kurulacağını belirten Kurtulmuş, Meksika'ya bu süreçte Filistin halkının yanında yer alan tavrı dolayısıyla teşekkür etti.