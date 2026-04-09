TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye ve Bölgesel Gelişmelere İlişkin Açıklamalar

09.04.2026 18:21
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefleri ve gerekli yasal düzenlemeler üzerine partilere çağrıda bulundu. Güney Kafkasya'daki gelişmelere, Azerbaycan-Ermenistan yakınlaşmasına ve İsrail'in Filistinli esirleri konusundaki tutumuna değindi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin, "Önce partilerimiz bir çalışmalarını yapsınlar, tekliflerini ortaya koysunlar. Şu anda sorumluluk siyasi partilerin Meclis gruplarındadır." dedi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun bir yol haritası belirlediğini vurgulayan Kurtulmuş, terör örgütünün silahları bırakma sürecini hızlandırmasını beklediklerini ifade etti.

Güney Kafkasya'daki gelişmelere değinen Kurtulmuş, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı olumlu bulduklarını, bölgede barış ikliminin oluşmasını temenni ettiklerini söyledi. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla yeni bir dengenin ortaya çıktığını belirtti.

İsrail'in Filistinli esirlerin idamını onaylayan yasasına ilişkin, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu'nda bu konuyu gündeme getireceklerini açıkladı. İsrail'in uluslararası sistem tarafından güç ve yaptırımlarla engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Ara seçim konusunda, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'nün Meclis Başkanı'na inisiyatif bırakmadığını, seçim için Genel Kurul kararına ihtiyaç olduğunu belirtti. Kırım Tatar Sürgünü'nü insanlık tarihinin acımasız olaylarından biri olarak nitelendirdi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış çabalarını anlattı.

Türkiye'nin önlenemez yükselişine vurgu yapan Kurtulmuş, ülkenin uluslararası platformlarda artan rolünü değerlendirdi. PAB toplantısında ortak bildiri için oy çokluğu gerektiğini, destek alınabilirse çalışmaları yönlendirebileceklerini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

