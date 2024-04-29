TBMM Başkanı Kurtulmuş Yeni Anayasa Teklifi İçin Parti Gruplarına Ziyaretine Başlayacak

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(ANKARA) - TBMM'de yeni Anayasa için ilk görüşmeler başlıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarından itibaren siyasi parti gruplarını ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de verilen resepsiyonunda, yeni Anayasa değişikliği için TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle görüşmelerde bulunacağını açıklamıştı. Bu çerçevede Kurtulmuş, ilk ziyaretini yarın saat 11.30'da CHP'ye yapacak. Numan Kurtulmuş, DEM Parti'liler ile de Perşembe günü 12.00'de görüşecek.

Kulis bilgilerine göre, Kurtulmuş'un MHP ziyareti, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinin ardından netleşecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, enerji alanında düzenlemeler öngören yasa teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesine ilişkin hükümler içeriyor. Teklife göre, kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir üretim santralleri kurulabilecek.

TBMM'de ayrıca salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.

İLİÇ İLE İLGİLİ KOMİSYON TOPLANACAK

Bu hafta, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının yetkilileri komisyona bilgi verecek.