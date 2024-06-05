TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve milletvekilleriyle görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve milletvekilleriyle görüştü

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, antidemokratik uygulamaların devam ettiği vurgulandı.

05.06.2024 19:27  Güncelleme: 19:47
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(TBMM)- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile görüştü. Görüşme çıkışında açıklama yapan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "12 Eylül cuntası tarafından yapılan ve her maddesi antidemokratik olan anayasanın işçilerin, emekçilerin, halkın ihtiyacına karşılık vermeyeceği açıktır. Hakkari'de halkın oyunu almış bir belediye başkanının apar topar gözaltına alınarak yerine kayyım atanması da nasıl antidemokratik bir süreçten geçtiğimizin resmidir" dedi.

"Kurda kuzu postu giydiren bir anlayışla karşı karşıyayız"

Aslan, konuşmasına öyle devam etti:

"Kobane davasında siyasetçilerin yüzlerce yıl ceza alması, Gezi tutuklularının cezaevinde olması, grevlerin yasaklanması, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, 6284 sayılı yasayı değiştirmeye dönük hamleler, ifade özgürlüğü, Taksim'in 1 Mayıs'ta yasaklanması, milyonlarca işçi ve emekçinin açlık sınırında ücrete mahkum edilmesi, Kürt sorununun eşit haklar temelinde demokratik yol ve yöntemlerle çözülmemiş olması gibi birçok sorunu sayabiliriz. Demokratik bir anayasa herkesin ihtiyacıdır ama bugün fiili uygulamalarla çok mümkün görünmüyor. Kurda kuzu postu giydirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Türkiye'nin demokratikleşmeli, hak ve özgürlüklerin genişletilmelidir ama bu tüm toplumun içinde olduğu yeni bir kurucu meclisle anayasasıyla herkesin haklarının güvence altına alındığı koşullarda mümkün olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve milletvekilleriyle görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve milletvekilleriyle görüştü - Son Dakika
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