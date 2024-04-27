TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunuyla bir araya geldi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela'nın torunuyla bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nelson Mandela\'nın torunuyla bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Güney Afrika hükümetine ve halkına Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

27.04.2024 15:59
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen konferans kapsamında gerçekleşen görüşmede, Güney Afrika hükümetine ve halkına Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Güney Afrika hükümetinin bu cesaretli adımını takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti halkı adına şükranlarını dile getirdi.

Kurtulmuş, Güney Afrika'nın, İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları dolayısıyla Uluslararası Adalet Divanına başvurmasının ardından Filistin davası bakımından yeni bir sürecin başladığını vurguladı.

Bu dönemle birlikte insanların dünyada yeni bir hak, adalet, insaf ve vicdan arayışı içerisinde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, artık insanlığın, insanlık suçlarını bilerek işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesinin durdurulmasını talep ettiğini dile getirdi.

Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze'de yaşanan bu büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetinde olduklarını belirten Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı gibi uluslararası platformlarda atılacak adımlarla Filistin davasında sonuç alabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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