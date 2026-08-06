İYİ Parti\'nin Çözüm Süreci Araştırma Önergesi Reddedildi

Haber: Erva Gün

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin, kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesindeki "sorumsuzluk" hükmü ile 2013-2015 çözüm sürecindeki uygulamaların araştırılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu Meclis araştırması önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, partilerin grup önerisi görüşüldü. Genel Kurul'da İYİ Parti'nin kamuoyunda "Çerçeve Yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesiyle 2013-2015 "çözüm süreci" döneminde çıkarılan 6551 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesindeki "sorumsuzluk" hükmünün kapsam ve sonuçlarının, operasyonların ertelenmesi veya durdurulmasına ilişkin talimatların neden ve sonuçlarının, hendek-barikat olaylarına zamanında müdahale edilmemesinin neden ve sonuçlarının araştırılması, bu süreçte şehit olanların sayısı ile siyasi ve idari sorumluların tespit edilmesine yönelik Meclis araştırma önergesi gündeme geldi.

Öneri üzerine İYİ Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Büyük Türk milleti, bu kanunla, kırk yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmeye çalışan, bu ülkenin Türk-Kürt ayırt etmeksizin vatandaşlarına namlu doğrultmuş teröristler ve terör örgütü yöneticileri silahları teslim edecekler. Bunların elinde kaç silah olduğunu nereden biliyorsunuz ki teslim aldığınız silahların o silahlara karşılık geldiğine ilişkin bir rapor sunacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Dağdan inen teröristlerin denetimli serbestlikle topluma salınacağını ifade eden Poyraz, aftan yararlanacakların kendi beyanları esas alınarak adli işlem yapılacağını ve "adam öldürmedim" diyen kişilere denetimli serbestlik verilip iş imkanı sağlanacağını belirtti. Poyraz, "Neyle korkutuyorsunuz? ya kardeşim, bu adam askerden, polisten, silahtan, mermiden korkmamış, buna karşı gelmiş, dağda örgüte katılmış, terör örgütüne katılmış. Neymiş, bu adamın infazını yakacakmışsınız. Kimin infazı yanıyor? Tutuklu hükümlünün infazı yanıyor. Dağdan gelenin hakkında bir tutuklama, bir soruşturma yok ki, kendi beyanıyla bağlısınız. Toplumun içine salacaksınız" ifadesini kullandı.

"BU YASAYI UYGULAYANLAR SORUMLU DEĞİL AMA BEDELİ TÜRK MİLLETİ ÖDÜYOR"

Teklifteki hukuki boşluklara dikkat çeken Poyraz, "Yarın öbür gün bunlar tekrar terör suçu işlerse infazı bozulacak. Mafya kurarlarsa ya da uyuşturucuya, çocuklarımıza ilişkin adi suçlara girerlerse ne olacak? Yok, orada yok, normal yargılanacak, infazı bozulmayacak, getirdikleri kanun bu. Yarattıkları ve ortaya koydukları kanun yapma tekniğindeki vizyonları da bu" dedi.

Teklifin 10'uncu maddesinde yer alan kamu görevlilerinin idari, hukuki ve cezai sorumluluğunun doğmayacağına ilişkin hükmü eleştiren Poyraz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'Bu kanunun amaç ve faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumluluğu doğmaz'. Bunu ne zamandan hatırlıyoruz? İlk açılımdan hatırlıyoruz. Sonra ne zaman hatırlıyoruz? Bu Komisyon raporu hazırlanırken hatırlıyoruz. Her seferinde eller yıkanıp çıkılıyor, her seferinde eller yıkanıp çıkılıyor, olan, bu ülkenin askerine, polisine, evlatlarına oluyor. Kim sorumlu? Uygulayan sorumlu değil, bu yasayı yapanlar da sorumlu değil ama bedelini Türk milleti, Türk askeri ve Türk polisi ödüyor. İşte bunun araştırılması için, bu sorumlular kimdir, sorumluluk sınırları nedir, bunlar için bu önergeyi verdik."

DEM PARTİLİ ÇANDAR: ELLİ YILDIR BÜYÜK ACILAR YAŞATMIŞ SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE DEĞERLİ BİR ADIM

DEM Parti grubu adına konuşan Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Kanun teklifinin taşıdığı tarihi öneme vurgu yaparak, "Bu, Türkiye Yüzyılı'nın, cumhuriyetimizin içinde bulunduğumuz 2'nci yüzyılının çok önemli bir hukuki adımı, bir başka söylemle barış ve demokratik toplum amacına gidilecek yolun ilk hukuki adımı olacaktır. Daha gidecek çok uzun ve zorlu bir yol var ama bu yola revan olmak için bu hukuki giriş şarttır" dedi.

Sürecin başarıyla yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Çandar, "2013-2015 döneminde akim kalmış olan bir süreci bu kez başarıyla sürdürme amacını ifade etmektedir. Bu nedenle, bu büyük ve kutlu amaca, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne ve barış umuduna yarar sağlamayacak, bu yüce amaca gölge düşürecek her türlü girişimden kaçınılması isabet olacaktır" diye konuştu.

YENİ PARTİLİ AKDOĞAN: DEMİRTAŞ EVİNE DÖNMELİ, CAN ATALAY MECLİS'E GELMELİ

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İYİ Parti'nin önerisi üzerine yaptığı konuşmada,terörün ve çatışmaların sadece belirli bölgeleri etkilemediğini, toplumsal hayatın her alanına ulaştığını belirtti. Çözüm ve silahsızlanma hedeflerinin yanı sıra demokrasinin vazgeçilmezliğine vurgu yapan Akdoğan, "Evet, Ahmetler göreve gelmelidir. Evet, Demirtaş evine dönmelidir ama Can Atalay da bu Meclise gelmelidir. Silahlar ateşe gömülmelidir ama mutlaka demokratikleşilmelidir, illaki demokratikleşilmelidir" ifadesini kullandı.

Üyesi olduğu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu metnine sadık kalınması gerektiğini belirten Akdoğan, "Bizim, altına imza attığımız metin budur. Bu metnin tamamına sadık kalınmalıdır. 6'ncı maddesi ne kadar önemliyse, 7'nci maddesi de o kadar önemlidir. 'Yüz yıllık bir meseleyi çözüyoruz, elli yıldır akan kanı durdurmaya çalışıyoruz, o halde detaylara takılmamalıyız' denmemelidir. Aksine, elli yıldır akan kanı durduracaksak, yüz yıllık bir meseleyi çözeceksek detaylarda gerekirse birileri boğulmalıdır, geriye kalanlar yüzerek karaya çıkmalıdır çünkü mesele bu kadar önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİLİ ÇELİK: ASLA GENEL AF VE ŞAHSA AİT BİR AF TASARISI DEĞİLDİR

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yürütülen sürece dikkati çekerek, "Bugün çok şükür ki ülkemiz ve bölgemiz huzur ve güven içerisindedir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreciyle ülkemizin kırk yıllık sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayreti içerisindeyiz. Terörsüz Türkiye hedefi hiçbir şart, hiçbir pazarlık ve hiçbir vaat söz konusu olmadan gerçekleştirilmekte ve bu konuda çok önemli mesafeler alınmaktadır" dedi.

Düzenlemenin hukuki niteliğine ve amacına ilişkin detayları paylaşan Çelik, "Bu yasa, kritik bir eşiği tamamlayan, geçici ve müstakil bir yasadır, asla bir genel af ve şahsa ait bir af tasarısı değildir. Tek amacı, milli dayanışma ve kardeşliğin güçlendirilmesi, ülkede ve bölgede huzur ve güvenin hakim olması ve sürdürülebilir kalkınma hedefinin gerçekleşmesidir. Bu büyük hedef, elbette, emperyalistlerin, Türkiye düşmanlarının, politikasızların, provokatörlerin ve ölümden, kandan beslenenlerin hiç şüphesiz işine gelmeyecektir" şeklinde konuştu.

İYİ PARTİLİ POYRAZDAN, AK PARTİ VE YENİ PARTİ'YE TEPKİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, AK Partili Çelik ve YENİ Partili Akdoğan'ın değerlendirmelerine tepki gösterdi.

AK Parti hatibi Kemal Çelik'in terörle mücadeleyle geçen kırk yılın yirmi beş yılında AK Parti iktidarının bulunduğunu ve Çelik'in de bu sürede Emniyet teşkilatında görev yaptığını hatırlatan Poyraz, "Terör örgütü silahını bırakıyorsa bunu biliyor olmanız lazım. 'Silahımı bıraktım ve kendimi feshettim' diyorsa o zaman örgüt siyasi ve ideolojik amacına ulaşmış anlamına da gelir. Siz önünüze gelen kanun teklifini okumuyorsunuz, adamların ne söylediğini nereden takip edeceksiniz? Örgütün yöneticileri 'Biz amacımıza ulaştık. Biz pişmanlık yasası istemiyoruz, pişman da değiliz. Biz her şeye ulaştık' deyip kendi tabanına bu mesajı veriyor. Örgütün tabanı teröristler, örgütün tabanı Kürtler değil" eleştirisinde bulundu.

Poyraz, "Şu 'Kürt meselesi' demek yerine cumhuriyetin eşit yurttaşlığın teminatı olduğu fikrini benimseyip cumhuriyet mevzisini terk etmeseydiniz, bugün bu tartışmanın tarafı değildik, yanımızda bu mücadeleyi veriyordunuz. Siz, Mustafa Kemal'i ve cumhuriyeti terk ettiniz. Bunu kendinize itiraf edin" diye ekledi.

YENİ PARTİLİ BAŞARIR'DAN POYRAZ'A YANIT

Uğur Poyraz'ın konuşmasının ardından söz alan YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Poyraz'ın YENİ Parti ve partisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Poyraz'ın eleştirilerine saygı duyduğunu belirten Başarır, "Sayın Uğur Poyraz birçok eleştiri ortaya koyabilir, saygı duyarım" diyerek 'cumhuriyeti' ve 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unuttunuz' sözlerini hakaret kabul edeceğini vurguladı.

Başarır'ın konuşması esnasında İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise "Ulus devlete sahip çıkın Sayın Başarır" dedi. Bunun üzerine Başarır da, "'YENİ Parti' demek 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' demek 'YENİ Parti' demek 'cumhuriyet' demektir" karşılığını verdi.