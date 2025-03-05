Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor

Güncel

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Halkımızın refahı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunları yaparken en önemli konuların başında ülkemizin savunması ve güvenliği söz konusu. Savunma ve güvenlik dediğimiz zaman ana vatan, gök vatan, mavi vatan dahil diğer taraftan da bir dijital vatandan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu dijital vatana karşı da işlenebilecek her türlü eyleme karşı savunmayı sağlamak bakımından siber güvenlik olmazsa olmazımız haline gelmiştir. Dünyada dijital teknolojideki gelişmeleri yakından izliyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"Halkımızın refahı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunları yaparken en önemli konuların başında ülkemizin savunması ve güvenliği söz konusu. Savunma ve güvenlik dediğimiz zaman ana vatan, gök vatan, mavi vatan dahil diğer taraftan da bir dijital vatandan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu dijital vatana karşı da işlenebilecek her türlü eyleme karşı savunmayı sağlamak bakımından siber güvenlik olmazsa olmazımız haline gelmiştir. Dünyada dijital teknolojideki gelişmeleri yakından izliyoruz. Bunların bir tarafı hepimiz için yararlı olmakla beraber diğer tarafı ise bizim hayatımızı ve güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit etmekte. Buna karşı tedbir almamız çok önemli. Bunun olması gerektiği konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun nasılı konusunda tartışmalar söz konusu. Bunu da en iyi şekilde yapmak için azimli ve kararlıyız. Buna güvenin.

Burada biz komisyon çalışmaları sırasında da arkadaşlarımızın görüşlerine çok önem verdik. Bu yasanın en yararlı şekilde geçmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Her şeyin somut olması gerektiği ile hemfikiriz. Denetleme konusunda kurullarımız ise hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahip olduğu denetleme birim ve kurumlarından, usullerinden azade değil. Kişilerin ve kurumların hak ve özgürlüklerinin korunması için de çalışıyoruz."

Şehit ailelerinin özlük haklarına ilişkin soruya yanıt veren Akar, "Şehit ailelerimize her türlü imkanı en üst düzeyde sağlamak için çabalarımız sürüyor. Bununla ilgili yapılabilecek yasal düzenlemeler nedir, ihtiyaçlar nedir her türlü görüşmeyi sağlayarak bu konudaki bütün temaslarımızı hem partilerimizde hem vakıflarımızla konuşarak kimseyi rencide etmeden çözümü üzerinde duruyoruz" dedi.

Askeri hastanelerin kapatılmasına yönelik soruya ise Akar, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan bazı tedbirler var. Diğer taraftan sorun var mı, var. Hem bakanlık görevimiz sırasında hem de şu anda gerekli sorunları aktardık Cumhurbaşkanımıza. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın da çalışmaları var. Milli Savunma Bakanlığı olarak ihtiyaç ve isteklerimizi ortaya koyduk. Bizim temennimiz yapılması gereken ne varsa bunları gerçekleştirmek. Bu konu sağlık konusu olduğu için oldukça önemli" diye konuştu.