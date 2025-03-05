Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor

Geniş Video İzle

TBMM Genel Kurulu'nda, 21 maddeden oluşan Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, dijital güvenliğin önemine vurgu yaparak, bu alanda alınması gereken tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, şehit ailelerine sağlanan imkanlar ve askeri hastanelerle ilgili sorunlar hakkında da bilgiler verdi.

05.03.2025 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 21 maddelik Siber Güvenlik Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Halkımızın refahı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunları yaparken en önemli konuların başında ülkemizin savunması ve güvenliği söz konusu. Savunma ve güvenlik dediğimiz zaman ana vatan, gök vatan, mavi vatan dahil diğer taraftan da bir dijital vatandan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu dijital vatana karşı da işlenebilecek her türlü eyleme karşı savunmayı sağlamak bakımından siber güvenlik olmazsa olmazımız haline gelmiştir. Dünyada dijital teknolojideki gelişmeleri yakından izliyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"Halkımızın refahı için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunları yaparken en önemli konuların başında ülkemizin savunması ve güvenliği söz konusu. Savunma ve güvenlik dediğimiz zaman ana vatan, gök vatan, mavi vatan dahil diğer taraftan da bir dijital vatandan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu dijital vatana karşı da işlenebilecek her türlü eyleme karşı savunmayı sağlamak bakımından siber güvenlik olmazsa olmazımız haline gelmiştir. Dünyada dijital teknolojideki gelişmeleri yakından izliyoruz. Bunların bir tarafı hepimiz için yararlı olmakla beraber diğer tarafı ise bizim hayatımızı ve güvenliğimizi ciddi şekilde tehdit etmekte. Buna karşı tedbir almamız çok önemli. Bunun olması gerektiği konusunda bir mutabakat söz konusu. Bunun nasılı konusunda tartışmalar söz konusu. Bunu da en iyi şekilde yapmak için azimli ve kararlıyız. Buna güvenin.

Burada biz komisyon çalışmaları sırasında da arkadaşlarımızın görüşlerine çok önem verdik. Bu yasanın en yararlı şekilde geçmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Her şeyin somut olması gerektiği ile hemfikiriz. Denetleme konusunda kurullarımız ise hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sahip olduğu denetleme birim ve kurumlarından, usullerinden azade değil. Kişilerin ve kurumların hak ve özgürlüklerinin korunması için de çalışıyoruz."

Şehit ailelerinin özlük haklarına ilişkin soruya yanıt veren Akar, "Şehit ailelerimize her türlü imkanı en üst düzeyde sağlamak için çabalarımız sürüyor. Bununla ilgili yapılabilecek yasal düzenlemeler nedir, ihtiyaçlar nedir her türlü görüşmeyi sağlayarak bu konudaki bütün temaslarımızı hem partilerimizde hem vakıflarımızla konuşarak kimseyi rencide etmeden çözümü üzerinde duruyoruz" dedi.

Askeri hastanelerin kapatılmasına yönelik soruya ise Akar, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra alınan bazı tedbirler var. Diğer taraftan sorun var mı, var. Hem bakanlık görevimiz sırasında hem de şu anda gerekli sorunları aktardık Cumhurbaşkanımıza. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın da çalışmaları var. Milli Savunma Bakanlığı olarak ihtiyaç ve isteklerimizi ortaya koyduk. Bizim temennimiz yapılması gereken ne varsa bunları gerçekleştirmek. Bu konu sağlık konusu olduğu için oldukça önemli" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Hulusi Akar, Güvenlik, Savunma, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:51:55. #7.12#
SON DAKİKA: Siber Güvenlik Kanunu Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.