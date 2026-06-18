TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında 'terör' ve 'barış' tartışması - Son Dakika
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TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında 'terör' ve 'barış' tartışması

18.06.2026 16:50
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İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında TBMM'de terör ve barış söylemleri üzerinden sert tartışma yaşandı. İYİ Partili Uz 'devlete başkaldırmanın cezası idamdır' derken, DEM Partili Temelli Öcalan için 'barış elçisi' ifadesini kullandı.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında "terör" ve "barış" tartışması yaşandı. İYİ Partili Rıdvan Uz'un devlete başkaldıranların cezalandırılması gerektiği yönündeki sözlerine DEM Partili milletvekilleri "savaş çığırtkanlığı" ve "Kandan besleniyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. DEM Partili Sezai Temelli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "barış elçisi" ifadesini kullanması üzerine İYİ Partili Turhan Çömez, "Teröristbaşına kimse barış elçisi diyemez" diye karşılık verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden önce İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"Teröre verilen tavizlerin milli birliğe, beraberliğe ve Cumhuriyet'e yönelik tehditlerin sebep ve sonuçları" konusu üzerine söz alan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Türklerin devletleşme sürecinden ve tarihsel mücadelelerinden örnekler vererek başladığı konuşmasında küresel emperyalist güçlerin metot değiştirerek yerli iş birlikçileri ve hainlerle iş tezgahı kurduğunu öne sürdü."

İYİ PARTİLİ UZ: "SON TAŞERON PKK'DIR"

Konuşmasında PKK'yı "son taşeron" olarak nitelendiren Uz, "Sadece bu PKK denen eli kanlı terör örgütü ve elebaşı Pınarcık'ta, Çevrimli'de, Sündüz'de, Derince'de, Ormancık'ta ve Daltepe'de 200'den fazla sadece çocuğumuzu katletmiştir, 3 günlük bebekten 11 aylık Bedirhan'a, 9 aylık Leyla bebekten 16'sında Eren Bülbül'e kadar milletin evlatlarını şehit etmişlerdir. Şimdi, bunca hakikati süslü barış cümleleri arkasına saklayamazsınız. 1984'ten bugüne on banlerce kişinin ölümüne neden olan bu eli kanlı örgütün eli kanlı elebaşı olan kişi sözde barışın muhatabı olamaz, kurucu önderi olamaz, barış süreci siyasallaşma koordinatörü hiç olamaz" ifadelerini kullandı.

Uz'un bu sözlerine DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, "Bunun kararını siz veremezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Tepkilere rağmen konuşmasını sürdüren Uz, "Bu sıfatları verenler, pazarlamaya çalışanlar bilmelidir ki bu milletin hafızası mezar taşlarından daha sağlamdır. Bu örgüt Kürt'ün katilidir, Türk'ün, Arap'ın, Zaza'nın bu coğrafyada yaşayan her halkın katilidir" dedi. Bunun üzerine DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Uz'a "Sahadan haberiniz yok sizin. Sahaya inin, sahaya, bakın saha süreçle ilgili ne diyor"  diye karşılık verdi.

DEM PARTİLİ VEKİLLERDEN TEPKİ: "İKİ YILDIR ANNELERİN GÖZYAŞLARI DİNDİ"

İYİ Partili Uz'un, "Eli kanlı örgütün uzantıları iyi bilmelidir ki PKK'yı Kürtlerle eşitlemek demek, teröristbaşını Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi gibi göstermek bu millete yazılmış en büyük ihanettir" sözleri üzerine salondaki tansiyon yükseldi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Uz'a  "Son iki yıldır artık cenazeler gelmiyor diye bu dili kullanıyorsunuz değil mi? Son iki yıldır bu ülkenin anneleri gözyaşı dökmüyor. Mezarlıkları gölge yapamazsınız, mezarlıkları gölge yapamazsınız. İki yıldır bu ülkenin annelerinin gözyaşları dökülmüyor, bu size yetmiyor mu? Konuşmanızı mezarlarla perdeleyemezsiniz" diye tepki gösterdi.

KARŞILIKLI "KAN" VE "ÖLÜM" SUÇLAMALARI

Tartışmalar sürerken konuşmasına devam eden Rıdvan Uz, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir terör örgütüne borçlu olmadığını vurgulayarak, "Sanki devlet kırk yılı aşkın acının ardından terör örgütüne ve onun elebaşına siyasi meşruiyet borçluymuş gibi bir hava oluşturmaktadır. Teröre taviz barış getirmez, yalnızca yeni talepler, yeni tehditler ortaya çıkarır. Barış istiyorsak önce devleti devlet gibi, hukuku hukuk gibi, ihaneti ihanet gibi, terörü de terör gibi adlandıracağız. Biz biyografi çalışıyoruz" diye konuştu.

Uz'un "Biyografi çalışıyoruz" sözü üzerine DEM Partili Dilan Kunt Ayan, "Biyografi değil, siz ölüm çalışyorsunuz ölüm, kan çalışıyorsunuz, kandan besleniyorsunuz, ölümden besleniyorsunuz. Ölüm gelsin istiyorsunuz değil mi siz? Kan gelsin, kan dökülsün istiyorsunuz, cenazeler gelsin istiyorsunuz" dedi.

Uz, şehit yakınlarının acılarına değinerek konuşmasını sürdürürken, DEM Partili Onur Düşünmez, "Göreceksiniz, size rağmen size barışı getireceğiz. Bu ülkeye yapacağımız en büyük armağan barış olacak. İki yıldır annelerin göz yaşı akmıyorsa bu bizim verdiğimiz mücadelenin kaderidir" ifadesini kullandı.

İYİ PARTİLİ UZ: "DEVLETE BAŞKALDIRMANIN CEZASI İDAMDIR"

Konuşmasının devamında dini ve tarihi referanslar veren Rıdvan Uz, "Kıymetli milletvekilleri, devlete başkaldırmanın bilinen dünya tarihinde ve günümüzde cezası idamdır. Yüce dinimizde adam öldürmenin, devlete başkaldırmanın cezası kısastır ve kısasta hayat vardır. Devlete asi gelenler yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Maide suresi 33'üncü ayette dediği gibi, cezası öldürülmektir" ifadelerini kullandı.

Onur Düşünmez ise bu sözlere karşı, "Cenazeler gelmiyor diye savaş çığırtkanlığı yapıyorsunuz, yapmayın. Sizi uyara uyara dilimizde tüy bitti. Tüm dinler barışı emrediyor. Dine uyuyorsanız barışın sözünü dinleyin, savaşın değil. O dini kendinize perde yapmayın" derken; İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de, "O zaman niye 50 bin kişiyi katlettiniz?" diye karşılık verdi.

DEM PARTİLİ TEMELLİ: "BU ÜLKENİN BARIŞ ELÇİSİ ABDULLAH ÖCALAN'DIR"

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, talebi üzerine DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'ye söz verdi. Temelli, kürsüden yapılan konuşmayı eleştirerek şunları söyledi:

"Defalarca burada ifade ettik, bu Meclis kürsüsünde aslında hakaretamiz sözlerden, saldırganlıklardan uzak durmak gerektiğini ifade ettik. Bir Divan Katibi olması vesilesiyle böyle bir gündem dışında bu ciddiyetsiz, bu saldırgan, bu hakaretamiz görüşleri, sözleri kabul etmemiz mümkün değil, aynen iade ediyoruz. Bu ülkenin barış elçisi Sayın Abdullah Öcalan'dır. Bunu o kafalarına çok iyi kazısınlar. O barış için attığı adım sayesinde bugün çocuklarınız ölmüyorsa buna minnet duyulur ancak. Buradan kalkıp da o yoksul çocukların bedeni üzerinden siyaset yapmaya kimsenin hakkı yoktur."

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: "TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A KİMSE 'BARIŞ ELÇİSİ' DİYEMEZ"

Temelli'nin ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hiç kimsenin parlamento kürsüsünde konuşan bir milletvekiline "ciddiyetsiz" diyemeyeceğini belirtti. Çömez, "Terörün kınanmasına tahammül edemiyorsunuz çünkü gözyaşından besleniyorsunuz. Çünkü arkanıza dağı almışsınız, Kandil'i almışsınız, terör örgütünü almışsınız ve burada utanmadan, sıkılmadan terör örgütüne övgüler yağdırıyorsunuz" dedi.

Abdullah Öcalan'a yönelik "barış elçisi" ifadesini kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan Çömez, "Teröristbaşı olan Abdullah Öcalan bu ülkede 50 bin kişiyi katletmiş bir terör örgütünün elebaşıdır, çocuk katilidir, bebek katilidir. Dağdan aldığınız üslupla konuşuyorsunuz. Belki Kandil Dağı'nda bu üslup kabul edilebilir, burası parlamento, yüce milletin çatısıdır. Hiçbiriniz dağdaki üslupla konuşamazsınız" diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Buldan, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime beş dakika ara verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TBMM'de İYİ Parti ve DEM Parti arasında 'terör' ve 'barış' tartışması - Son Dakika

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