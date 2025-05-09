TBMM'den KHK Düzenlemeleri İçin Kanun Teklifi - Son Dakika
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TBMM'den KHK Düzenlemeleri İçin Kanun Teklifi

TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği KHK'ya ilişkin düzenlemeleri içeren teklifi kabul etti.

09.05.2025 00:00
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) hükümlere ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

"Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifi ile Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki hükümlere ilişkin düzenlemeler öngörüyor.

Teklife göre, devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Bakanın görevi sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin görevi de sona erecek. Bakan müşaviri kadrolarına atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselme hükümlerine bağlı olmaksızın yapılabilecek. Bakan müşaviri kadrolarında görev yapanlara, bakanlık müşaviri kadrosuna bağlı mali, sosyal hak ve yardımlar aynı usul ve esaslar dahilinde ödenecek.

Uzman ve uzman yardımcısı istihdamı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) uzman ve uzman yardımcıları da sınav, yeterlilik, tez ve uzmanlığa atanma gibi hususlar bakımından Devlet Memurları Kanunu'nun ek 41. maddesindeki hükümlere tabi olarak istihdam edilecek.

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Yükseköğretim Kalite Kurulunda, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı hizmetleri

Düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Devlet Denetleme Kurulu hakkında uygulanmayacak. Söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlar ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

Teklife göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Hakkında Kanun'daki değişiklikle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mevzuat hükümleri gereği yürütülen hizmetler kapsamında elde edilen gelirler, özel gelir olarak kaydedilecek. Bakanlık gelirleri yine Bakanlık bütçesi içerisinde kullanılacak. Teklifle, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'da bazı değişikliklere gidiliyor.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'ndaki değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri sendikalara üye olamayacak, sendika kuramayacak.

Asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara cezalar artırılıyor

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Kamu İşveren Heyeti, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak.

Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezaları arttırılıyor. Buna göre, Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek.

Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda, geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden geçici barınma merkezlerine ödenek ayrılması ve bu alandaki diğer işlemlere ilişkin düzenleme yapılacak.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 üyeden oluşacak. Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan 2 ay önce durum, Kurum tarafından uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığına yapılacak. Yeni seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyenin görev süresinin bitiminden itibaren göreve başlayacak.

Geçici görevlendirme

Teklifle hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakati ile bir yılı geçmemek üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilecek. Bu süre birer yıl uzatılabilecek.

Toplamda 6 ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması gerekecek. Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklı olacak. Bu kapsamda geçici görevlendirme yapamayacak kurum ve kuruluşlar ile görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Teklifle, devlet memuru istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetlerin, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle ve iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülmesi hükme bağlanıyor.

Mevzuatta öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar ile emeklilik hakları bakımından "Başbakanlık Müsteşarına" ve "en yüksek devlet memuru"na yapılan atıflar "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri"ne yapılmış sayılacak.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartların taşınması gerekecek. Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için aranan hizmet süresinin hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilecek.

Üst dereceli kadrolara atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her 3 yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde dikkate alınacak.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Tbmm Genel Kurulu, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'den KHK Düzenlemeleri İçin Kanun Teklifi - Son Dakika

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