TBMM Dilekçe Komisyonu Vatandaşın Yanında

6 Nisan 1920

1- TBMM Dilekçe Komisyonu vatandaşların derdine çare oluyor

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve taleplerinin karşılanmasında da aktif rol üstleniyor

Komisyon Başkanı Sunay Karamık:

"Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir"

(Gazi Nogay/TBMM)

2- Bayram öncesinde taşınan 375 bin 90 kurbanlık kontrol edildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 15 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde 5 veteriner yol kontrol istasyonunda 4 bin 221 araç denetlendi

Gıda kontrol ekiplerince, 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde 18 bin 861 gıda işletmesi denetimi gerçekleştirildi

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- Türkiye'de elektrikli araçlar için şarj haritası hızla genişliyor

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler ile turizm bölgelerinde yoğunluk kazanan şarj istasyonu sayısı 12 bine yaklaştı

Yüksek hızlı şarj altyapısının gelişimi yılın ilk çeyreğinde ivme kazandı

(Fuat Kabakcı/Ankara) (Grafikli)

4- İzmir'in deniz manzaralı yollarının güvenliği "Beyaz Kırlangıçlar"a emanet

Kentin sahil şeridinde görev yapan bisikletli trafik polisleri "Beyaz Kırlangıçlar", bölgedeki asayiş ve trafik ihlallerinin önlenmesini sağlıyor

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu:

"Bisiklet yoluna bağlantılı ana kara yollarında bu yıl 20 bine yakın araç kontrol edildi, 1900 araca işlem yapıldı. Bunlar özellikle motosiklet"

(Metin Aydemir/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye'nin el ve ayak bakım ürünleri, 3 kıtanın kozmetik gözdesi

Kozmetik sektöründe hem üretim hem de ihracatta öne çıkan Türkiye, bu yılın 4 ayında el ve ayak bakım ürünlerinde en fazla ihracatı ABD, Suudi Arabistan, Irak, Rusya ve Danimarka'ya gerçekleştirdi

Türkiye ocak-nisan döneminde bu ürünlerde 5,9 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Evlerde etkili tasarruf yöntemleriyle su tüketimi yarı yarıya azaltılabilir

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül:

"3 saniye suyu açıp elleri ıslatma, 7 saniye sabunladıktan sonra durulama' şeklinde uygulanan yöntemle el yıkamada kullanılan su miktarını neredeyse yarı yarıya azaltmak mümkün"

"Bireysel davranış değişikliklerinin ülke genelinde çok ciddi su tasarrufu sağlayabileceğine inanıyoruz"

(Maşallah Dağ/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- Dünya şehirleri temiz hava ve yeşil istihdam için harekete geçti

Yaklaşık 100 metropolden oluşan C40 şehirlerinin iklim kriziyle mücadele kapsamındaki eylemleri sayesinde geçen yıl yaklaşık 108 milyon kişi temiz havaya kavuştu

Ayrıca 16 milyon "yeşil iş" desteklenerek 2030'a kadar 50 milyon işe ulaşma hedefi için önemli bir eşik geçildi

(Murat Temizer/Ankara)

8- İkiz aslan yavruları "Osimhen" ve "Ciro" yaşam parkının maskotu oldu

Aslanların bakımını üstlenen İsmail Aydın:

"Ziyaretçilerimiz 'Ciro' ve 'Osimhen' olarak seslenmeye başladı. Bizim de hoşumuza gitti. Bu şekilde tanındılar"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Fenomen dizinin hayranları "kendi gününde, kendi mekanında" birincilik için yarışıyor

Türkiye'nin 2000'li yıllarda en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde "Duran Emmi" karakterinin sahnelerinin çekildiği Üsküdar'daki mekanda perşembe günü düzenlenen bilgi yarışmasına katılan takımlar, ödül kazanmak için sahnelerle ilgili soruları doğru cevaplamaya çalışıyor

Birinci olup gram altın kazanan takımda yer alan Erhan Ertan:

"97 bölümü arkadaşlarla aramızda bölüştük, notlar çıkararak bu süreci iyi çalışmayla atlattık. Birbirimize çalıştığımız yerlerden sorular sorduk, bilemediğimiz yerlerde birbirimizi fırçaladık"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Tarihi yarımadanın incisi "Sultanahmet Camisi" yüzyıllardır ihtişamını koruyor

Osmanlı Padişahı Sultan 1. Ahmet tarafından, dönemin en mahir mimarlarından Sedefkar Mehmet Ağa'ya inşa ettirilen Sultanahmet Camisi, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı

Hem ibadet edenlerin hem de İstanbul'a yolu düşenlerin uğrak noktası cami, Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden biri olarak 408 yıldır kentin silüetini süslüyor

(Koray Taşdemir/İstanbul)

11- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde bu senenin daha iyi geçeceğine inanıyor

Kaptan Murat Yenipazar:

"Kısa vadeli hedeflerle yürürsek daha başarılı olacağımızı ve bu işi ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum"

Milli oyuncu Adis Lagumdzija:

"İlk maçtan itibaren kazanma mantalitesiyle oynamamız gerekiyor"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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