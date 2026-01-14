TBMM Genel Kurulu... Ak Partiler ile CHP'liler Arasında "İsmet İnönü" Tartışması

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında "İsmet İnönü" tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bir zamanlar 'geldi İsmet, kesildi kısmet' diyen vatandaşlarımız şimdi 'geldi CHP kesildi hizmet' diyor" diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'a tepki göstererek "Bak, o İsmet Paşa gelmeseydi ve olmasaydı kısmetinde kim olurdu ben bilemiyorum. Sana bunu söyleyeyim. Yazıklar olsun. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren, Lozan'ın mimarı İsmet Paşa için bir milletvekili olarak bunları söylüyorsun ya sana yazıklar olsun" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı. Milletvekillerinin gündem dışı bir dakikalık söz talebi sırasında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın "Bir zamanlar 'geldi İsmet kesildi kısmet' diyen vatandaşlarımız şimdi 'geldi CHP kesildi hizmet' diyor" şeklindeki sözlerine CHP milletvekilleri tepki gösterdi.

"Su işi CHP'ye bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir"

"Nereden tutsak elimizde kalıyor" diyen AK Partili Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün CHP'nin Genel Başkanı, 'Su üzerinden siyaset yapmayalım' diyerek Mansur Yavaş'ın getiremediği su ile ilgili bir şeyler yapar diye bekledik, çıktı kürsüye sudan bahanelerle iktidara gelince su problemini çözeceğiz vaadi Ankaralılara, 'CHP iktidara gelene kadar su yok' dedi. Ankaralılar merak etmesin. Su işi CHP'ye bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Sosyal medya belediyeciliği ile şehir yönetilmez. Vatandaş algoritma değil, insan insan. Ekrandan değil sokaktan hizmet ister. Bakıyorsunuz tanıtım filmi var, icraat yok. Reklam var, asfalt yok. Çukur çok, çözüm yok. Su yok, fıs çok, tweet çok, hizmet yok."

Başarır: "Sana yazıklar olsun"

Sataşma gerekçesiyle söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yıldırım'ın kullandığı dili ayıplayarak "'Geldi İsmet gitti kısmet' diyorsun değil mi? Kim için söylüyorsun bunu? Bunu kim için söylüyorsun soruyorum. Öyle karşılıklı olmaz ama kim için söylüyorsun? İsmet Paşa için söylüyorsun. Bak, o İsmet Paşa gelmeseydi ve olmasaydı kısmetinde kim olurdu ben bilemiyorum. Sana bunu söyleyeyim. Kim olurdu ben bilemiyorum. Yazıklar olsun. Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren, Lozan'ın mimarı İsmet Paşa için bir milletvekili olarak bunları söylüyorsun ya sana yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

Buldan'dan milletvekillerine usul tepkisi

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, CHP'li Başarır'ın konuşmasının ardından AK Parti sıralarından yükselen seslere tepki göstererek AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na ithafen, "Böyle karşılıklı olmaz Sayın Yenişehirlioğlu. Siz mi söylersiniz? Bilmiyorum. Böyle olmaz gerçekten" diye uyarıda bulundu.

Ardından tekrar söz alma talebinde bulunan ve sözlü sataşmaya devam eden milletvekillerine Buldan, "Sayın grup başkanvekilleri, yerlerinden bir dakika söz alan sayın milletvekillerine sizden rica ediyorum. Cevap vermeyelim. Konuşmalar bittikten sonra varsa bir hakaret, varsa bir sıkıntı cevap verebilirsiniz ama diğer milletvekili arkadaşlarımızın hakkını da yemiş oluyoruz bu durumda. Dolayısıyla herkes bir şekilde konuşmasını yapsın" dedi.

Başarır'ın açıklamaları üzerine tekrar söz alan AK Partili Adem Yıldırım, "CHP Grup Başkanvekili'nin dakikalarca, saatlerce konuştuğunu ben bir dakikada özetledim. Benim bir dakika sözüme tahammül dahi edemiyor. 'Geldi İsmet kesildi kısmet' olayı benim uydurduğum bir şey değil. Türkiye'nin bir gerçeğidir. Türk milletinin İsmet İnönü için söylemiş olduğu bir vakadır. Kalkıyor, İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu, böyle olurdu diyenlerin bugün çocukların adlarına bakıyoruz. Bir tane İsmet ismi yok. Bir tane Mustafa ismi yok. Bir tane Kemal ismi yok. Ne bileyim. Bir tane Zübeyde ismi yok. Bir tane Ali Rıza ismi yok. Hem şöyle bir değerlendirme üzerinden ne kadar suistimal ettiklerini çok iyi biliyoruz. CHP'nin hizmetsizliğini, CHP'nin kısmetsizliğini, CHP'nin bu memleketin başında bir vakıa olduğunu iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Buldan: "Çocuklarınıza niye bunun ismini koymadınız, niye şunun ismini koymadınız değerlendirmesini doğru bulmuyoruz"

TBMM Başkanvekili Buldan, araya girerek Yıldırım'a şu uyarıyı yaptı:

"Öyle bir değerlendirme yapmayın lütfen. Kim çocuğuna, hangi ismi takacağına, kimseye ne sorar bunu, ne de kimseden izin alır. Her insan kendi çocuğuna istediği ismi takar. Niye şunun ismini vermedin, niye bunun ismini vermedin üzerinden bir polemik yaratmayı doğru bulmuyorum. Sayın Başarır ben açıklamamı yaptım. Böyle çocuklarınıza niye bunun ismini koymadınız, niye şunun ismini koymadınız değerlendirmesini doğru bulmuyoruz. Her insan kendi çocuğuna hangi ismi verme özgürlüğüne sahiptir. Buna bir başkası karar veremez. Şimdi böyle bir şey üzerinden niye polemik yaratıyorsunuz?"

CHP'li Başarır da "Ben ismi üzerinden falan bir yorum yapmadım. Bir bu ülkede hayatını cephede geçirmiş Kurtuluş Savaşı'nın mimarı İsmet İnönü'yü bu parlamento bir milletvekili böyle konuşursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanvekili olarak ben ona gereğini yaparım" dedi.

AK Partili milletvekillerinin tepkileri üzerine Buldan, araya girererek "Gereğini yaparım değil. Grup başkanvekili sana gerekli cevabı verir" diyerek Başarır'ı düzeltti.

Başarır: "O milletvekilini milyonlarca yurttaştan özür dilemeye davet ediyorum"

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasındaki tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Buldan, Genel Kurul'a 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Başarır, konuya dair son kez söz alarak AK Partili Yıldırım'ın İsmet İnönü ve Mustafa Kemal'e yönelik sözlerine ilişkin özür dilemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir sefer burada tüm milletvekilleri bu ülkenin kurucu değerlerine saygı göstermelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü bu ülkede hayatını cepheye vermiş, Misakı Milli sınırlarını çizmiş bu vatanı bize armağan etmiş. En önemli değerleridir. Onların adını bu şekilde anmak bir milletvekline yakışır. İkinci durum isteyen istediği ismi koyabilir ama Mustafa Kemal'i milyonlarca insan onurla koyar ve koymuştur. Ama gelip bunu sanki bir eleştiri bir marifetmiş gibi anlatmak bu toplumu ayrıştırmak doğru değil. O yüzden ben o milletvekilini tarihimizden, Meclis'ten milyonlarca yurttaştan özür dilemeye davet ediyorum. İsmet İnönü bizim 2. Genel Başkanımız, bu ülkenin değeri, Lozan'ın mimarı, Kurtuluş Savaşı cephelerinin eşsiz komutanıdır. Saygıya davet ediyorum ve lütfen artık milyonları zedeleyecek, üzecek bu söylemlerden kaçınalım."

Genel Kurul'daki tartışma, aranın ardından da devam etti. Milletvekilleri sözlü atışmalarda bulunarak, birbirinin üzerine yürüdü.