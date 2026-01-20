TBMM Genel Kurulu... CHP'li Gökçek: "Bir Öğün Yemek Paranızı Bir Ay Emekliye Zam Diye Vermek Adaletsizliğinden Derhal Vazgeçilmeli"

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, "Yıllarca bu ülke için ter döken, prim ödeyen emeklilerimizi açlık sınırının fersah fersah altında bir maaşla yaşamaya mahkum etmek ancak AKP'nin beceriksizliğine yakışırdı, yaptınız. Emekli maaşı bir sadaka değil, alın terinin hakkıdır; sadece hayatta kalmak değil, onuruyla yaşamak da emeklinin hakkıdır. Devletin asli görevi vatandaşını açlığa mahkum etmek değil, insanca yaşayabilmesini sağlamaktır. Bir öğün yemek paranızı bir ay emekliye zam diye vermek adaletsizliğinden derhal vazgeçilmeli, maaşlar reel enflasyon ve insanca yaşam standartları baz alınarak güncellenmelidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın sorunları hakkında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın açıkladığı yeni sanayi yatırım alanları projesine değinen Erol, bu adımın Marmara Bölgesi'nde yoğunlaşan sanayinin Anadolu'ya yayılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Projenin istihdamı, mesleki eğitimi ve ekonomik canlılığı artıracağını belirten Erol, bu kapsamda Elazığ'ın proje dışında bırakılmasını eleştirdi.

AK Parti milletvekillerinin söz konusu sanayi yatırım alanlarını organize sanayi bölgeleriyle benzer gördüğünü aktaran Erol, bunun doğru bir değerlendirme olmadığını söyledi. Erol, "Sayın Bakan bunu tarihi bir adım olarak nitelendiriyor ve kamuoyuna açıklıyorsa ve bununla ilgili teknik olarak da birçok bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyorsa bu, OSB'lerin kuruluşu gibi değil, özel statüsü ve özel yatırımla ilgili teşvikleri var. Bu konuda aynı noktada değiliz" dedi. Elazığ'ın proje kriterlerini karşıladığını dile getiren Erol, kentin ulaşım, su kaynakları ve coğrafi konum açısından avantajlara sahip olduğunu ifade ederek, Elazığ'ın neden kapsam dışında bırakıldığının açıklanması gerektiğini söyledi.

CHP'li Adıgüzel, Ordu'daki bir hayvan barınağında yaşananları gündeme getirdi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvan barınağında köpeklerin açlıktan birbirini yediğini öne sürerek, olayla ilgili video ve fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Konuşmasında Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önce özür dilediğini, ardından ise ölen köpeklerin vatandaşlar tarafından barınağa getirildiği yönünde açıklama yaptığını aktaran Adıgüzel, kolluk kuvvetlerinin kamera kayıtlarını aldığını belirtti. Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in kamuoyuna yaptığı açıklamalarla özeldeki ifadelerinin çeliştiğini savundu. Adıgüzel, "Hilmi Güler özelden ise insanlara sızlanıp 'Belediye içinden komplo var' diyor. Sen yedi yıldır yönetiyorsun orayı, kim bu komplo yapanlar? TÜİK açıkladı, Ordu ili gelişmişlikte 54'üncü sırada çıktı, Ordu 30 büyük şehirden biri, nasıl oluyor da kendi çevresindeki küçük illerden bile geride çıkıyor? Şöyle oluyor: Barınağı bile yönetemeyince 'İçeriden komplo var' diye sızlanıyor ya, daha belediye kurumunu, personeli bile yönetemeyen adam Ordu'yu da ancak bu kadar yönetmiş işte" ifadelerini kullandı.

CHP'li Yontar: "Açlık sınırının 30 bin 23 lira olduğu ülkemizde en düşük emekli aylığının 20 bin lira olacağını müjdeleyen bir iktidarla karşı karşıyayız"

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise konuşmasında emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Yontar, CHP grubu olarak emekliler için Meclis'te tuttukları nöbetin 13'üncü gününde olduklarını hatırlatarak, iktidarı eleştirdi. Yontar, şöyle konuştu:

"Bugün açlık sınırının 30 bin 23 lira olduğu ülkemizde en düşük emekli aylığının 20 bin lira olacağını müjdeleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz gece gündüz burada nöbet tutarken 'Siyasi şov yapıyorsunuz' diye dalga geçen AKP'lilere sesleniyorum: Emeklilerimiz için, açlık sınırının altında yaşayan milyonlar için, çocuklarına, akrabalarına el açmak zorunda kalanlar için, 200 liralık ucuz otellere mahkum edilen insanlarımız için, evine 1 kilo kıyma alırken akla karayı seçen, torununa harçlık veremeyeceği için bayramları geçiştiren, hava kararınca pazara gidip atılmış meyvelere, sebzelere, marketlerde imha edilmesi gereken yiyeceklere muhtaç ettiğiniz insanlar için nöbetteyiz."

CHP'li Gökçek: "Emekli maaşı bir sadaka değil, alın terinin hakkıdır"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek de emekli maaşlarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Gökçek, gıda enflasyonunun düşürülemediği ekonomik koşullarda emeklilerin yaşam mücadelesine dikkat çekerek iktidarın maaş artış politikasını eleştirdi. Gökçek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Temel gıdaya ulaşmanın lüks haline geldiği, gıda enflasyonunun her şeye rağmen düşürülemediği bir ekonomide 200 liraya tuvaletsiz, banyosunuz otel hücrelerinde barınmaya çalışan emeklilere iktidarın reva gördüğü maaş artışı günlük 50 lira bile değil. Yıllarca bu ülke için ter döken, prim ödeyen emeklilerimizi açlık sınırının fersah fersah altında bir maaşla yaşamaya mahkum etmek ancak AKP'nin beceriksizliğine yakışırdı, yaptınız. Emekli maaşı bir sadaka değil, alın terinin hakkıdır; sadece hayatta kalmak değil, onuruyla yaşamak da emeklinin hakkıdır. Devletin asli görevi vatandaşını açlığa mahkum etmek değil, insanca yaşayabilmesini sağlamaktır. Bir öğün yemek paranızı bir ay emekliye zam diye vermek adaletsizliğinden derhal vazgeçilmeli, maaşlar reel enflasyon ve insanca yaşam standartları baz alınarak güncellenmelidir. "

"Demirören Holding'e geçtiğiniz kıyak aziz milletimize atılmış kazıktır"

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel ise "AK Parti'nin adalet ya da adaletsizlik anlayışını bir örnekle açıklamak istiyorum: AK Parti, devlete olan üç kuruşluk borçları nedeniyle icralık olan vatandaşlara karşı aslan, kaplan kesilirken 2018 yılında Ziraat Bankası üzerinden Demirören grubuna verdiği 800 milyon dolar tutarındaki kredi tahsil edilemediğinde süt dökmüş kediye dönüyor. 80 kuruşun peşine düşen devlet, söz konusu imtiyazlı patronlar olduğunda 80 milyon doları görmezden geliyor. Vatandaş borçtan nefes alamazken, kamu bankaları kayırıcılık ve yandaşlık düzeninin aracı haline getiriliyor. Bu adaletsizlik, açık bir çifte standarttır ve doğrudan kamu zararı üretmektedir. Ortada hesapsızlık, sorumsuzluk ve derin bir çürüme vardır. Demirören Holding'e geçtiğiniz kıyak aziz milletimize atılmış kazıktır" diye konuştu.