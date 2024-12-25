TBMM Genel Kurulu\'na CHP Grubu Katılmadı... CHP\'li Emir: "\'asgari Ücret 30, Altında Biz Yokuz\' Demiştik ve Bugün Burada Olmayacağız"

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Gerçek enflasyon yüzde 80 olması gereken asgari ücret en az 30 bin lira. 'Asgari ücret 30, altında biz yokuz' demiştik ve bugün burada olmayacağız. Bugün milletvekili grubumuzu Genel Merkezde topluyoruz, yol haritamızı konuşacağız. Asgari ücretten canı yanan milyonlarla mücadeleyi büyüteceğiz, örgütleyeceğiz ve hep beraber yükselteceğiz" dedi.

CHP TBMM Grubu, bugün saat 14.00'te asgari ücret gündemiyle kapalı olarak toplandı, aynı saatlerde başlayan Genel Kurul görüşmelerine Grup Başkanvekili Murat Emir tek başına katılarak konuşma yaptı. Asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki gösteren Emir'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Günlerdir beklenen, haftalardır tartışılan ama yoksulluktan dolayı ama açlıktan dolayı aylardır beklentisi oluşturulan asgari ücret uzunca bir tiyatrodan sonra açıklandı. Açıklanan rakam tam bir sefalet ücreti. İlk verildiğinde 17 bin 2 lira ilk 9 aya geldiğimizde 5 bin lirasını zaten kaybetmişti. Sahte TÜİK rakamlarına göre enflasyonumuz yüzde 47, asgari ücretlinin enflasyonu, yani süt, yumurta, kira, alabilirse bir kilo kıyma, yüzde 80'i geçmiş durumda. Hepimizin bildiği bir gerçeklik bütün bunlara rağmen asgari ücrete sadece yüzde 30'luk bir zam yapıldı.

"İşçinin taleplerine kulaklarınızı tıkamanızın bedelini iktidarınızı kaybederek ödeyeceksiniz"

İşveren temsilcilerinin ilk telaffuz ettikleri rakamın bu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da onca tiyatroya rağmen gerçekte bu rakama Saray iktidarı da boyun eğmiştir ve Saray iktidarı Recep Tayyip Erdoğan işçilerimize ancak ve ancak bu rakamı reva görmüştür. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bu yoksulluk rakamıdır, açlık rakamıdır, sefalet rakamıdır. Açlık sınırının 21 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 70 bin lirayı geçtiği bir ülkede asgari ücretin bu seviyesini asla kabul etmiyoruz.

Biz bugün Genel Kurul'da böylesine yakıcı bir sorun varken, milyonların gözü Meclis'teyken, acaba benim bu yoksulluğuma, emeğimin sömürülmesine Meclis ne yapcak diye bakarken başka bir kanunun, başka konuların görüşülmesini doğru ve uygun bulmuyoruz. Herkesin gözü bizim üzerimizde, mutfaklar yanıyor, insanlarımız aç ve yoksulluğa mahkum edilmiş, asla yaraya merhem olmayacak bir asgari ücretle vatandaşların karşısına çıkıyorsunuz. Meclis bunu konuşmayacaksa biz yokuz. Gerçek enflasyon yüzde 80 olması gereken asgari ücret en az 30 bin lira. Asgari ücret 30, altında biz yokuz demiştik ve bugün burada olmayacağız. Bugün milletvekili grubumuzu Genel Merkezde topluyoruz, yol haritamızı konuşacağız. Asgari ücretten canı yanan milyonlarla mücadeleyi büyüteceğiz, örgütleyeceğiz ve hep beraber yükselteceğiz.

Asgari ücretlinin, işçinin taleplerine böylesine kulaklarınızı tıkamanızın bedelini iktidarınızı kaybederek ödeyeceksiniz. Milyonların çığlığı sizi boğacak. Milyonların açlığının sesi size bu Dünya'yı da gökkubbeyi de dar edecek."