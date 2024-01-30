TBMM Genel Kurulu\'nda Can Atalay hakkında kapalı oturum kararı alındı

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin önerisi üzerine cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün okutulup okutulmaması ile ilgili "kapalı oturum" yapılması kararı alındı. Kapalı oturum önerisinin okutulmasından önce; "Yalnızca TBMM değil, Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Seçilmiş ve TBMM'de bulunması gereken bir milletvekilinin bugün milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin bir tezkereyi okumak ve oylamakla kalmayacağız; Türkiye'de anayasal düzenin kalıp kalmadığını oylayacağız… TBMM Başkanı'na sesleniyorum: Birleşik Arap Emirlikleri'nde saklanarak Türkiye'deki hukuksuzluktan kaçamazsın… AKP Grup Başkanvekilinin saat 11.30'da bildiği konuyu, ben neden 14.55'te öğreniyorum. Hem sizi hem de Başkanlık Divanı'nda olan arkadaşlarımı, bu suça ortak olmamaya çağırıyorum" dedi.
TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, NTV canlı yayınında; Genel Kurul'un toplanma saati olan 15.00'ten önce, cezaevindeki milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün bugün ya da bu hafta içinde okunacağını açıklamıştı.
GÜNAYDIN: "AKP GRUP BAŞKANVEKİLİNİN SAAT 11.30'DA BİLDİĞİ KONUYU, BEN NEDEN 14.55'TE ÖĞRENİYORUM"
Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP Grup Başkanvekilleri, Atalay hakkındaki hükmün bugün okunacağını son anda öğrendiklerini söyledi ve tepki gösterdi. Grup Başkanvekilleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yurt dışında olmasını da eleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi:
"Yalnızca TBMM değil, Türkiye tarihi bir gün yaşıyor. Seçilmiş ve TBMM'de bulunması gereken bir milletvekilinin bugün milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin bir tezkereyi okumak ve oylamakla kalmayacağız; Türkiye'de anayasal düzenin kalıp kalmadığını oylayacağız. Bu kararı okumamakta direnen ve doğru bir iş yapan Meclis Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde. TBMM Başkanı'na sesleniyorum: Birleşik Arap Emirlikleri'nde saklanarak Türkiye'deki hukuksuzluktan kaçamazsın… Sen bu kararı okumamakta direnmişsin. Sen bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde saklanarak bu meseleden kurtulabileceğini zannediyorsun. Biz bugün Can Atalay kararının okunacağını canlı yayında, AKP Grup Başkanvekilinden duyuyoruz. AKP Grup Başkanvekilinin saat 11.30'da bildiği konuyu, ben neden 14.55'te öğreniyorum. Siz, bizden gündemi saklayarak mı burayı yöneteceksiniz. Hem sizi hem de Başkanlık Divanı'nda olan arkadaşlarımı, bu suça ortak olmamaya çağırıyorum."
CHP Grubu, konunun kapalı oturumda tartışılması için önerge verdi. Önergede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ihlali anlamına gelen ve ülkemizin ve demokratik rejimin geleceğini tehdit eden bu gelişmeyi değerlendirmek üzere…" ifadeleri kullanıldı.
Grup önerisi okunurken, muhalefet milletvekilleri sıralara vurdu.
Bozdağ, CHP Grubu'nun "kapalı oturum" yapılmasına ilişkin önergesini okuttu. Önerge kabul edildi, daha sonra kapalı oturuma geçildi.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
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Son Dakika › Güncel › TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay hakkında kapalı oturum kararı alındı - Son Dakika
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