TBMM Genel Kurulu\'nda Cebeci maden sahası iddiaları üzerinden tartışma yaşandı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında Cebeci maden sahasında kaçak döküm, usulsüzlük ve kamu zararı iddiaları üzerinden tartışma yaşandı. Usta, sahanın küçük bir kısmının resmi olduğu ve buradaki işlerin doğru olduğunu, ancak büyük bölümde kalanların usulsüz olduğunu savundu. Usta'ya yanıt veren Emir, "Cebeci harfiyat sahası ile ilgili orada rüşvet döndüğüne, izinsiz iş yapıldığına oradan vurgun vurulduğuna, bırakın vurgunu, bir kuruş kazanıldığına dair bir belge bugün buraya getiremezse iftiracıdır, müfteridir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda YENİ Parti Grup Başkanvekil Murat Emir ile AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında İBB Davası'nda gündeme gelen "Cebeci Maden Sahası'nda yapılan kaçak döküm ve sahte faturalar nedeniyle kamu zararına yol açıldığı" iddiası ve Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen'in dile getirdiği Seyyid Kutub'un "Yoldaki İşaretler" kitabının toplatıldığına ilişkin iddia nedeniyle tartışma yaşandı.

Hırsız, yolsuz, arsız kim varsa hepsinin cezalandırılması gerektiğini aynı açık yüreklilikle ve net olarak tekrar söylediğini kaydeden Usta, "'Mahkemelerde hiçbir delil yok, hiçbir şey yok' diyenlere de birkaç sorum var" sorusunu yöneltti. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, bunun üzerine "Buyurun, sorun" demesi üzerine Usta, "Baklava kutularında yakalanan dolarlarla ilgili '32 saat video var' denildi, bir saniye bile bir video görmedik" karşılığını verdi. Özer, "Kaç dolar ya, kaç dolar. Kendi dolarınıza bakın siz. Ayıptır ya" diye tepki gösterdi.

Usta'nın "Rüşvetsiz iş yapmayan adamlarınızı korumaya devam ederseniz, aklamaya çalışırsanız bu siyasette yer alamazsınız" şeklinde konuşması üzerine Özer, "Ne çalışacağız? Ama olur mu yani böyle beyan olur mu" dedi. İş adamlarının mahkemelerdeki ifadelerini neden dikkate almadıklarını soran Usta'ya Özer, "Gidin, tanıkları dinleyin, bir bakın ne oluyor orada" yanıtını verdi. "Kendi teşkilat mensuplarınızın bire bir itiraflarını neden duymuyorsunuz, işitmiyorsunuz" diyen Usta'ya Özer, "Çünkü yalan" karşılığını verdi. Usta, "Siz aynen bu şekilde duymazlıktan, görmezlikten gelerek hırsızlarınızı savunmaya devam edin, bu yolda size başarılar dileriz" şeklinde konuştu. "Biz sizin gibi değiliz" diyen Usta, "Fon meselesinde kim suçluysa hepsi yargılanacak, hesabını da verecek, hepsi de açıklanacak, hiç merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

"SİZ HIRSIZLARINIZA SAHİP ÇIKIYORSUNUZ"

Usta'nın bu sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanı Murat Emir, "Siz hırsızlarınıza sahip çıkıyorsunuz. Çünkü 160 milyonu nereden bulduğunu gösteremeyen sizin eski Bakanınız, 40 günde 160 milyonu 2,2 milyar yapmış ve oradaki sadece ana parayı ve faizi de cebine koyarak kalanını da iade etmiş, öyle görünüyor. Onunla ilgili ne yaptınız? Sizin siyasetçilerinize konan tedbirleri bir saat içerisinde kaldırıyorsunuz ama hala siyasete dokunan herhangi bir şey yapmadınız. Birkaç bürokrat, birkaç Başkanvekili dışında şu ana kadar olayı kapatma derdindesiniz" ifadelerini kullandı.

"SİZİN DARBECİ ANLAYIŞINIZA KARŞIYIZ"

Usta'nın Meclis'te gündeme getirdiği iki konuya değinen Emir, kendisinin "Cebeci maden sahasında 600 milyar liralık rüşvet ve kamu zararı olduğunu söylediğini" hatırlattı. Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Miktar indi 120 milyar liraya. Sonra oradaki maden sahası yetkilisinin MAPEG, yani Bakanlık ve İstanbul Valiliği olduğu anlaşıldı. Oradan 1 liralık kamu zararı olmadığı mahkemede bilirkişi raporlarıyla tespit edildi. İkinci şeyi söyleyeyim. Burada 'Villalardan bahsediliyor' diyorlar ya, Ali Nuhoğlu, çıktı, ifadesini verdi. Ekrem Bey sorusunu sordu. İki villa alımı söz konusu. İki villa alımı karşısında çok daha büyük üç villa ve 500 bin dolar verildiği sabitlendi. Ali Nuhoğlu da ticaret yaptıklarını, o ticaretle herhangi bir belediye faaliyetinin ilişkisi olmadığını açıkça söyledi.

Siz sıkıştıkça, fondan bunaldıkça, millete bu kadar zarar verdikçe yedi milyon borsa yatırımcısını mağdur etmişsiniz, 450 bin fon yatırımcısını mağdur etmişsiniz. Onların kıt kanaat birikimlerini cebinize koymuş götürmüşsünüz. Götürürken genel müdürleriniz, başkanlarınız rüşvet yemiş, açıkça ortada. Açıklayamadığınız milyarlarca lira var. O milyarlarca lira yurt dışına çıkarken seyretmişsiniz ve altında kaldıkça oraya buraya çamur atmaya çalışıyorsunuz. Bunlar bize bulaşmaz. Biz yargılanmasından yanayız ama söz konusu olan seçilmiş olunca tutukladığınız zaman bunun adı yargılama değil, bunun adı siyasi darbedir. ve biz sizin darbeci anlayışınıza karşıyız ve buna karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz."

"GOL ATMADIM, DOĞRUYU SÖYLÜYORUM"

Usta, Ekmen'e yönelik, "Bugün böyle bir karar yok. 2024 yılında başlatılmış bir sürecin, kitapların toplatılmadığını da bilmediğiniz halde sonucunun açıklanmasıyla ilgili kararı yanlış bir bilgiyle, 'Kitaplar toplatılıyor' diye iki gündür konuştunuz, konuştunuz. Gerçeği kendiniz açıkladınız. Teşekkür ederiz" diye konuştu. Usta'nın, "Asıl siz bir iddiada bulunuyorsanız, hem de böyle büyük bir iddiada bulunuyorsanız,

"Bugün kitaplar toplatılıyor" diye konuşmadan önce hesap etmeniz gerekirdi" demesi üzerine Emir, "gol attın" ifadelerini kullandı. "Gol atmadım, doğruyu söylüyorum" diyen Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok net bir şekilde hiç kimseye sahip çıkmadığımızı ve arkasında durmadığımızı defalarca söyledik. Yargıyı da takip ediyoruz. Söylediğiniz kişiyi de ismi de partiden de görevden ilk gün, ilk saatlerde attık. Bundan hiçbir gocunmamız yok. Biz tamamen sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için herkese bunu çok net ve açık bir şekilde söylüyoruz.

Cebeci maden sahası ile ilgili de çok küçük bir kısmının resmi olduğunu, burada yapılan işlerin doğru olduğunu ancak diğer asıl büyük bölümde kalanların usulsüz olduğunu ve burada büyük bir rüşvetin döndüğü ispatlanmıştır, kanıtlanmıştır."

Özer'in, bunun nerede ispatlandığını sorması üzerine Usta, "Mahkemenin işinize gelmeyen kısımlarındaki tutanaklarına da bakarsanız bunu görürsünüz" dedi.

"FATMA HANIM'IN ARAZİLERİNİ ANLATIN BİRAZ"

YENİ Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, "Yargılama devam ederken nasıl ispatlandı? Meclis'te konuşuyorsunuz, Grup Başkanvekili olarak konuşuyorsunuz. Nerede ispatlandı? Mahkeme karar mı verdi? İspat edilip edilmediği mahkemenin kararıyla ortaya çıkar" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Usta, "Siz de doğruları konuşmakla yükümlüsünüz. Olayı çarpıtarak, olayın küçük bir kısmını doğruymuş gibi göstererek kalanları örtmeye çalışmayın" karşılığını verdi. Özer'in, "Fatma Hanım'ın arazilerini anlatın biraz, villalarını, onları da anlatın" demesi üzerine Usta, "Villaları aldığını siz kendiniz de kabul ettiniz. Bu paraların, kaynakların nereden geldiğini de açıklarsanız seviniriz" yanıtını verdi.

"MECLİS BİRİLERİNE ÇAMUR ATMAK İÇİN KULLANILAMAZ"

Usta'ya yanıt vermek için söz alan Emir, "Cebeci harfiyat sahası ile ilgili orada rüşvet döndüğüne, izinsiz iş yapıldığına oradan vurgun vurulduğuna, bırakın vurgunu, bir kuruş kazanıldığına dair bir belge bugün buraya getiremezse iftiracıdır, müfteridir. Meclis, bu kürsü, bu mikrofon birilerine çamur atmak için kullanılamaz" diye konuştu. Emir, şunları kaydetti:

"Eğer böyle bir rüşvet varsa, bir kuruşluk bir yolsuzluk varsa onu getirir koyarsanız. Biz burada tutanaktan konuşuyoruz, ifadelerden konuşuyoruz, somut belgelerden konuşuyoruz. Sizin de suçüstü yakalanan arkadaşlarınızın, siyasi yoldaşlarınızın niye hesabının sorulmadığını tabii ki soracağız. 'Sonuna kadar gideceğiz' diyorsunuz ama gidemiyorsunuz.

Orada cam duvar var. Cam duvara çarpıyorlar. Eski Bakan'a gelince, Eski Bakan'ın oğluna gelince, Milletvekillerine gelince, Bakan Yardımcılarına gelince orada cam duvara çarpıyorlar. Oradan sonrasına gidemiyorlar. Dönüyorlar gazetecileri, siyasetçileri, fikir beyan edenleri, gerçekleri açıklayanları, teknisyenleri, ekonomistleri tutuklamaya, susturmaya, karartmaya çalışıyorlar. Yaptıkları budur."