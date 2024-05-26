TBMM Genel Kurulu\'nda Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı\'nın kurulması görüşülecek

Güncel

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Meclis bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. TBMM Genel Kurul'da bu hafta Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, komisyon üyelerine bilgilendirme yapacak.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasını araştırma komisyonu toplanacak. Komisyonda, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu üyelere sunum yapacak.

İnsan Kaklarını İnceleme Komisyonu'nun Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, ceza infaz kurumları ziyaret programını görüşmek üzere salı günü toplanacak.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu perşembe gün toplanacak. Komisyonda, kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel yapısıyla ilgili değişiklikler içeren TSK Personel Kanununda Değişiklik Teklifi'nin de bu hafta komisyon gündemine alınması bekleniyor.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri de partilerin grup toplantıları yapılacak.