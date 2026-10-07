TBMM Genel Kurulu\'nda "fon" gündemi... CHP\'li Faik Öztrak: "Her şaibeli işin altından çıkan devlet büyükleri kim?"

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM Genel Kurulu'nda fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu her şaibeli işin altından çıkan bu devlet büyükleri, bu üst düzey yetkililer kim" diye sordu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise yurt dışına aktarıldığı öne sürülen paraların tespit edilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için kapsamlı inceleme yapılmasını istedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı bilgilendirme kapsamında Genel Kurul'da milletvekillerine sunum yaptı.

Yılmaz'ın sunumunun ardından siyasi parti gruplarının temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, eski Aile Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ile eşine ilişkin iddiaları gündeme getirerek, "Eski Aile Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eşiyle beraber 5 ayda fon vurgunundan 2 milyar 200 milyon lirayı cebe indirdi. Sermaye Piyasası Kurulu suç duyurusunda bile bulunmuyor ya da bulunamıyor. Kendisine 'Yedek kulübesinde biraz dinlen' deniliyor. 'Vurgundan elde ettiğin parayı gönüllü olarak iade et' deniliyor. Faiz neması almasına dahi göz yumuluyor. Eski Bakan ve eşi herhangi bir cezai müeyyideye bugüne kadar tabi olmuyor. Kendisine şu ana kadar verilen en büyük ceza, iktidar partisinin WhatsApp grubundan çıkarılmak olmuştur" diye konuştu.

"MODERN TEFECİLİĞİN ADI NE ZAMANDAN BERİ 'ADİL' OLDU?"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın oğluna ilişkin Öztrak, "AK Parti'nin Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı'nın oğlu, adı fon skandalına karışan 'Adil' adını verdiği şirketiyle faiz ve borç batağındaki çiftçinin, esnafın icralık borçlarını bankalardan satın alıp tahsilat işi yapıyor. Bunlar adalet gibi devletin temelindeki en önemli değeri bile tefeciliğe kılıf yapabiliyorlar. Soruyorum: Modern tefeciliğin adı ne zamandan beri 'Adil' oldu" dedi.

Fon krizinin kilit isimlerinden birinin aracında ölü bulunmasına da değinen Öztrak, olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Fon krizinin kilit ismi olan ortağı ise dün akşam arabasında ölü bulunuyor. Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır versin. Böylesine büyük bir finansal skandalın ortasında yaşanan bu ölümün bütün yönleriyle aydınlatılması devletin görevidir. Ölümün fon soruşturmasıyla herhangi bir bağlantısı var mıdır? Bu şahsa herhangi bir tehdit, baskı veya başka bir dış müdahale söz konusu olmuş mudur? Bütün bunlar hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde mutlaka araştırılmalıdır."

Öztrak, hisseleri şişirildiğini belirttiği başka bir şirketin yönetiminde AK Parti'nin Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı'nın bulunduğunu, aynı şirket üzerinden AK Partili bir milletvekilinin eşinin şirketinin de milyonlarca lotluk al-sat yaptığı iddiasını dile getirdi.

Fon skandalının üzerinin örtülmeye çalışıldığını savunan Öztrak, "Tüm bunlar yetmezmiş gibi bu skandalın üzerini örtmek için, konuşulmasını engellemek için memlekette dijital bir OHAL uygulanıyor" dedi.

Öztrak, tasfiye edilecek portföy yönetim şirketlerinin kadrolarına da dikkati çekerek, "Erdoğan'ın önceki seçim kampanyasını yürüten eski milletvekili fon yönetiyor. Vurguncu biraderlerin bir kolu Cumhurbaşkanlığı İstişare Konseyi'nde, bir kolu Varlık Fonu'nda. Boşuna demiyoruz; skandalda adı geçenler tam bir 'Külliye Yıldızlar Karması' oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Vurguncu fon"un borsaya açılma sürecinde karşı oy kullanan iki SPK üyesinin görevden alındığını öne süren Öztrak, "Şirket 2 ay sonra borsaya açılıyor. O zaman sormak lazım. Bu iki SPK üyesini görevden kim aldı? Bu kararların altında kimin imzası var? İşte buyurun; 31 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete. İmza: Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

Öztrak, daha önce Can Holding davasında geçen "bir devlet büyüğü" ve "üst düzey devlet yetkilileri" ifadelerini hatırlatarak "Buradan biz bir soralım: Bu her şaibeli işin altından çıkan bu devlet büyükleri, bu üst düzey yetkililer kim?" dedi.

Çözümün Meclis çatısı altında kurulacak bir araştırma komisyonundan geçtiğini savunan Öztrak, "Çare; büyük meselelerin, büyük milli meselelerin kesin çözüm adresi olan Meclisimizin vaziyete el koymasıdır. Zararların ve sorumluların kimse korunmadan tespit edileceğine, nepotizm ve dürüst ticareti ağının ortaya çıkarılıp temizleneceğine, vurguncuların mal varlıklarından vurdukları paraların derhal tahsil edilip mağduriyetlerin ödeneceğine dair toplumda güveni ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm partilerin katılımıyla bir araştırma komisyonu kurarak ve işleterek sağlayabiliriz" dedi.

AKAY: "HER GRUPTAN MAĞDUR OLAN İNSAN VAR"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da mağdurlar arasında toplumun farklı kesimlerinden kişilerin bulunduğunu belirterek, "Bakın, içlerinde öğretmen var, doktor var, asgari ücretli çalışan var, emekli var, mühendis var, beyaz yakalı, mavi yakalı her gruptan insan var" ifadelerini kullandı.

Mağdurların kendilerine ulaşarak paralarının nasıl ödeneceğini sorduklarını belirten Akay, "71 yaşında birikimini yapmış bir kalp hastası var. Depremden kurtulmuş, Hatay depreminden kurtulmuş birikim yapmış, 15 gün içerisinde evlenecek karı koca var, yani olacaklar, bir çift var. Parasını buraya yatırmış, parasını kaybetmiş, evlenemiyorlar. Emekli olmuş, tazminatını buraya yatırmış kişi var. Düğününü yapmış, altınlarını bozdurmuş kişi var" dedi.

Akay, bağımsız denetim raporlarını incelediğini belirterek, fon krizine ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Esasında bu fon böyle 2025'in son çeyreğinde değil; o zaman haberimiz olmuş değil, işte Hazine ve Maliye Bakanı da açıkladı biliyorsunuz spekülasyon var, manipülatörler var diye. Bakın ben bağımsız denetim raporlarını inceledim. İki tane çok adı geçen firmanın, Theia'nın ismini vermekte de bir mahsur yok, 2020'den 2026'nın son çeyreğine kadar bütün raporları inceledim, baktım. Merak edenler bakabilir; Russell Bedford ve BDO Uyum Bağımsız Denetim Firmaları burada bu raporda bas bas bağırmışlar."

Bu firmaların geçmiş yıl zararları, özkaynak yapısı, borçlanma oranları ve nakit değerlerindeki değişimlere dikkati çeken Akay, "2025 yılının sonunda 2,87 milyar TL nakit değeri varken sadece 3 ayda 4,2 milyon TL'ye inmiş bir nakit varlıktan bahsediyoruz. Bakın milyardan milyona inmiş. Ama buna mukabil de finansal varlıkta 3,85 milyarlık artış olmuş. Bu artışlar nereye gitmiş? Nasıl olmuş? Hangi işlemlerle?" diye sordu.

"YURT DIŞINA AKTARILAN PARALAR GERİ GETİRİLMELİ"

Akay, ortakların para çekip çekmediğinin ve ortakların doğrudan veya dolaylı hissedarı olduğu şirketlere para aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Yurt dışındaki mal varlıklarının ve paraların tespit edilmesi için uluslararası mali istihbarat birimleriyle koordinasyon kurulması gerektiğini vurgulayan Akay, "MASAK'ın bu ülkelerdeki mali istihbarat birimleriyle koordineli bir şekilde çalışıp bütün bu fahiş gelirlerin, paraları yurt dışına kaçıran veya şirketlere aktaran kimse, siyasi olur, bürokrat olur, her kimse sonuna kadar gidip tespit edip ilgili yaptırımları uygulaması ve bu paraları geri getirmesi, bu gayrimenkullere el koyması gerekir" dedi.

Akay, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank'taki yönetim kurulu üyelerinin portföy şirketleriyle ilişkilerine de dikkati çekerek, "Siz bir yerdeki çok özel bilgilere bir taraftan sahip olacaksınız, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndaki bütün alım satım işlemlerinde kimin ne yaptığına sahip olacaksınız; bir taraftan da buradan aldığınız bilgileri kendi portföy şirketlerinizde değerlendirip insider trading, bu işte tam uygulamadaki adı bu, en son noktası, değerlendirip kendi menfaatinize gelirler elde edeceksiniz. Bununla ilgili de mutlaka yaptırım uygulanması gerekiyor" diye konuştu.

SPK üyelerinin görevden alınmasına ilişkin de soruşturma yapılması gerektiğini belirten Akay, "Borsaya açılmasına onay vermeyen yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yenilerinin atanması SPK'da ve 2 ay sonra da gerekli iznin verilmesi ayrıca incelenmesi gereken bu konu önemli ve bu kararı kimin verdiği de önemli. Niçin bunlar bu görevden azledilip alınıp yerine yenileri atanmış? Bu atanan kişiler kimlerdir, nerelerle bağlantıları vardır, kim buna karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

MSCI kararlarına da dikkati çekerek, gelişmekte olan piyasalardan sınırlandırılmış piyasalara düşme ihtimaline karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Akay, Norveç Varlık Fonu'nun da bu piyasaya yatırım yaptığını belirterek "Uluslararası yatırımcılara ve iç piyasadaki bütün vatandaşlara gerekli güvenin verilmesi gerekiyor. Biz de bunun takipçisi olacağız, sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.