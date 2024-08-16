TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Milletvekillerine Saldırıya Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Milletvekillerine Saldırıya Tepkiler Sürüyor

Geniş Video İzle

Can Atalay için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıya tepkiler sürüyor. Siyasiler, açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

16.08.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Can Atalay için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet milletvekillerine yönelik saldırıya tepkiler sürüyor. Siyasiler, açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

TBMM Genel Kurulu'nda, TİP'li Ahmet Şık'ın konuşması esnasında AKP İzmir Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, Ahmet Şık'a saldırdı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı.

Siyasi partilerden yaşanan olaylara ilişkin tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Kurul salonundaki görüntüleri "Meclis'te zorbalık" notuyla paylaştı. Bulut, "TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay için düzenlenen olağanüstü oturumda kan aktı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "AKP'liler, halkın iradesini şiddetle, zorbalıkla gasp etmeye çalışıyor. Meclis Genel Kurulu'na kan bulaştı. Hukuksuzluğunuza müsaade etmeyeceğiz. Halkın iradesini, şiddetle baskı altına alamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk tanımayan, AYM kararlarını uygulamayan ve Meclis'i şiddet arenasına çeviren AKP'li vekiller yine vandallıkta sınır tanımıyor. Sayısal üstünlüğüne güvenerek muhalif milletvekillere saldıran ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşını yaran bu saldırganlığı en sert biçimde kınıyoruz. Hiçbir saldırı bizi halk için siyaset yapmaktan ve hakikatleri savunmaktan alıkoymayacak"

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, "AKP'nin vekil sıfatlı barbarlarının mecliste döktüğü kan. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ve CHP Milletvekili Okan Konuralp'in kaşını yaran barbarlar, Meclise de kan sıçrattı. Bu devran döner. Çoğunluğunuz biter. Saltanatınız çöker" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, görevlilerin Genel Kurul salonundaki kanları silerken çekilen görüntülerini paylaşarak şunları kaydetti:

"Kürsüdeki konuşmacı Ahmet Şık'a Alpay Özalan'nın doğrudan saldırısı ve devamındaki saldırı ve arbedelerde kaşı gözü dudağı yarılan vekillerin mermerlere dökülen kanını basamaklardan temizleyebilirsiniz ama demokrasimizdeki lekeler ilelebet kalacak orada."

TBMM Genel Kurulu\'nda Muhalefet Milletvekillerine Saldırıya Tepkiler Sürüyor
Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Milletvekillerine Saldırıya Tepkiler Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 18:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Milletvekillerine Saldırıya Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement