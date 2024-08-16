TBMM Genel Kurulu\'nda yaşanan kavga hakkında CHP lideri Özgür Özel\'den açıklama

Güncel

Usta oyuncudan bir kötü haber daha

Abdülkerim\'e komik teklif! Galatasaray, bir saniye bile düşünmeden reddetti

(TBMM)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında yaşanan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Sözlerin havada uçuşacağı yerde, yumruklar tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var. Kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu, inanılmaz derecede utanç içindeyim bu duruma şahit olduğum için" dedi.

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay'la ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde "Sizde zerre utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine başlayan gerilim, AKP sıralarını işaret ederek "Bu ülkenin en büyük terör örgütü buradaki sıralarda oturanlardır" demesiyle kavgaya dönüştü.

CHP lideri Özgür Özel, Genel Kurul'da yaşanan kavgayla ilgili kuliste açıklama yaptı. Özel, şunları söyledi:

"Sözlerin havada uçuşacağı yerde, yumruklar tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var. Kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu, inanılmaz derecede utanç içindeyim bu duruma şahit olduğum için. Sayın Numan Kurtulmuş'u derhal, tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten Meclis açısından taşınabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil."

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'ın kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandığını söyleyen Özgür Özel, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de kürsüye yapılan saldırıyı engellemeye çalışırken darbe aldığını söyledi.