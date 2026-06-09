Vize randevusu araştırma önergesi AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Grubu, "yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın vize başvuru süreçlerinde karşılaştıkları sorunların bütün yönleriyle incelenmesi" amacıyla vize randevularına ilişkin verdiği Meclis Araştırması önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, vize randevuları için kullanılan aracı şirketlerin sahipliklerini araştırma çağrısında bulunarak "Bu şirketler Adalet ve Kalkınma Partisinin bazı milletvekilleriyle, bazı bakanlarıyla -eski, yeni milletvekilleriyle ve bakanlarıyla- ilişkileri olan şirketler; bu kadar açık söylüyorum, bunu bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. Gelin hep beraber bunun üzerine gidelim" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

Kanun teklifi görüşmeleri öncesinde partilerin önergeleri görüşüldü.

İYİ Parti Grubu, "yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın vize başvuru süreçlerinde karşılaştıkları sorunların bütün yönleriyle incelenmesi" amacıyla vize randevularına ilişkin Meclis araştırma önergesi verdi.

KAVUNCU: BU VURGUNU HEP BERABER KONUŞALIM

İYİ Parti Grup Başkanı Buğra Kavuncu, vize randevularına ilişkin hiçbir denetimin yapılmadığına dikkati çekerek "Hizmet bedelleri, sigorta giderleri ve diğer başvuru masrafları dikkate alındığında toplam cebimizden ne kadar para çıkmış biliyor musunuz? 27 milyar Türk lirası yani 500 milyon dolar. Vize başvurusunda bulunup vize alamayan vatandaşlarımızın bu aracı kurumlara bıraktığı paranın bedeli bu. Vize alanları da eklediğiniz zaman 750 milyon dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi, Ticaret Bakanlığı bir soruşturma başlatmış. Sorarım size: Ya, aklınız neredeydi? Bugüne kadar yav, şunları bir denetleyelim, burada ne oluyor?' hiç mi demediniz" diye tepki gösterdi.

Vize randevularıyla ilgili araştırma dosyası haberi yapan gazetecinin haberine erişim engeli geldiğini hatırlatan Kavuncu, "Haberi yapan yayınlara yayın erişim yasağı getirdiniz. Demek ki bir şeyden endişe ediyorsunuz. Yani bu bilgilerin vatandaşa verilmesinin ne zararı var? Bir güvenlik problemi; kamu güvenliği, kamu düzeni gibi bir gerekçeyle bu haberlere erişim engeli getirdiniz. Ya, madem böyle bir erişim engeli getirip bu kadar şaibeli bir konunun tartışılmasını engelliyorsunuz, bu yüce Meclis'te bir güvenlik problemi olduğuna dair tereddüdünüz var mı? O zaman, yüreğiniz yetiyorsa kaldırın ellerinizi, bu araştırma önergemizi kabul edin; hiç kimse de huzursuz olmasın, kamu düzeni de bozulmasın, bu Gazi Meclis çatısı altında, güven içinde biz buradaki vurgunu, yolsuzluğu hep beraber konuşalım" dedi.

ÖZDAĞ: ŞİRKETLER AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİNDE ÇALIŞIYORLAR

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, vize randevuları için kullanılan aracı şirketlerin sahipliklerini araştırma çağrısında bulunarak "Bu şirketler Adalet ve Kalkınma Partisinin bazı milletvekilleriyle, bazı bakanlarıyla -eski, yeni milletvekilleriyle ve bakanlarıyla- ilişkileri olan şirketler; bu kadar açık söylüyorum, bunu bütün Türkiye duysun, bütün dünya duysun. Hani 'arınma' diyorsunuz ya, 'Yolsuzluklara karşı mücadele veriyoruz. Belediyelerde hırsızlıklar oluyor, belediyelerde yolsuzluklar oluyor; yargı bunların üzerine gidiyor' diyorsunuz ya, gelin, hep beraber bunun üzerine gidelim. Eğer Müslümansak gidelim, eğer devlet adamıysak gidelim, eğer sade bir vatandaşsak, sade bir insansak gidelim. Niye birileri gelsin de haksız yere vize sahibi olsun, hak edenler de paraları yoksa gidemesinler o ülkelere veya Türkiye'ye gelemesinler? Neden bunu yapmayalım arkadaşlar? Gelin, bu haksızlıklara karşı meydan okuyalım" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a seslenen Özdağ, "Burada bir kanun çıkarttık. Neydi bu kanun? Dışişleri Bakanlığına bağlı bir vakıf kurulsun. Bu vakıfla beraber bu gelirler bu vakıfla Dışişleri Bakanlığında harcansın, Dışişleri Bakanlığındaki insanlar eğitilsin, bununla ilgili. Gerçi eksiği vardı, Dışişleri Bakanlığını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün müfettişleri inceleyeceklerdi. Değerli arkadaşlar, gelin, şimdi, Hakan Fidan'a da bu soruyu soralım. Siz bu şirketlerin bütün çalışmalarını kendi vakfınıza mündemiç hale getirdiniz mi? Getirmediniz, hala bu şirketler çalışıyorlar, bu şirketler haksız kazanç elde ediyorlar, hak etmeyenlere vize veriyorlar, hak edenlere vize vermiyorlar yani bir Avrupa ülkesinin çalıştığı gibi çalışmıyorlar, bunlar ahbap çavuş ilişkileri içerisinde çalışıyorlar" dedi.

ÜÇÜNCÜ: İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

İYİ Parti'nin önergesine ilişkin AK Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, konuyla ilgili yedi farklı aracı şirket hakkında incelemelerin devam ettiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın yasalarımıza uymayan kim varsa, kim vatandaşlarımıza haksız kazanç sağlamak için eziyet etmişse, daha önce de olduğu gibi kesinlikle bu sefer de hak ettiği cezayı alacaktır. Rekor düzeyde -üst başlığıyla tabir edilen- başta Schengen ülkelerine yapılan vize başvuruları, bir yandan AK Parti Hükümetleri olarak geniş halk kitlelerinin mobilitesini artırdığımıza işaret ederken öbür yandan da kolaylaştırmak ve hızlandırmak gibi palyatif çözümler yerine, özellikle Avrupa Birliği'ndeki muhataplarımızla vize serbestisi meselesinin söz verildiği gibi nihai olarak çözmemiz gerektiğini de sorumluluk olarak ortaya koyuyor. Dolayısıyla Arnavutluk için, Bosna için, Kosova için, Karadağ için, Makedonya için, Sırbistan için mümkün olan; Avrupa'nın güvenlik mimarisinin vazgeçilmezi; demografik, ekonomik ve inovasyon gücü itibarıyla Avrupa'nın en dinamik ülkesi olan Türkiye'miz için de artık mümkün kılınmalı. Dolayısıyla konuya en köklü çözümün bu olduğuna inanıyor ve var olan sıkıntıları da zaten yakından takip ettiğimizi de bildiğimiz, ortaya koyduğumuz için önergeye ret oyu kullanacağımızı burada bildiriyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum."

TEZKERE KABUL EDİLDİ

TBMM Başkanlığı'nın Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki Dışişleri Komisyonu Heyeti'nin, Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson'un vaki davetlerine icabetle 8-11 Haziran 2026 tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilecek Türkiye, Litvanya, Letonya ve Estonya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Dörtlü toplantısına katılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi.