TBMM Komisyon Üye Seçimleri ve Görev Süreleri Uzatıldı - Son Dakika
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TBMM Komisyon Üye Seçimleri ve Görev Süreleri Uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonları için üye seçimi yapıldı. Yangın faciasının araştırılması amacıyla kurulan komisyonda 22 isim yer alırken, bazı komisyonda görev süreleri bir ay uzatıldı.

14.02.2025 01:27
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonları hakkında üye seçimi ve görev sürelerinin uzatılması hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bolu Kartalkaya mevkisinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutları ile araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimi yapıldı. 12 Şubat tarihli Genel Kurul'un 56'ncı birleşimi ile yapılan seçimde toplam 22 isim komisyon üyesi olarak seçildi. 13 Şubat'ta yapılan komisyon toplantısıyla ise AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak Başkanvekili, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver Sözcü ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan Katip olarak seçildi.

Ayrıca 13 Şubat tarihli Genel Kurul'un 57'nci birleşiminde Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonlarının görev süreleri bir ay uzatıldı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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