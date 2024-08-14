TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes'teki Takımları Ziyaret Etti - Son Dakika
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes'teki Takımları Ziyaret Etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes\'teki Takımları Ziyaret Etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan takımları ziyaret etti. Ziyarette, hazırlık maçı da izlendi ve tesisler hakkında bilgi alındı.

14.08.2024 15:18
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan takımları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Akar ve Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti.

Heyet, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2. Lig ekiplerinden Adana 01 Futbol Kulübü ile Kırşehir Futbol Kulübü arasında oynanan hazırlık maçını takip etti.

Hazırlık maçının startını Büyükkılıç verirken Akar da başlama vuruşunu yaptı.

Heyet ayrıca futbol sahalarını ve soyunma odalarını da gezerek, Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cenani Ayaydın ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, ziyarette yaptığı açıklamada, bu sezon 16 takımın Erciyes'te kamp yaptığını belirtti.

Tesisi şehre kazandıranlara teşekkür eden Akar ise "Bu tesislerde çalışmak, sporcu olarak antrenman yapmak, spor yapmak büyük bir zevk, burada oksijen çok yoğun. Sayın belediye başkanımız doktor olması hasebiyle gelip, giderken bize değerli bilgilerden yararlandırıyor, 1850-2000 metre meselesi çok önemli, buradaki oksijen insanın kan değerlerinin de yükselmesine büyük katkı sağlıyor. Sporcularımızın da müteakiben yapacakları yoğun sportif faaliyetler için enerji toplanmasına fırsat veriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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