TBMM, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin Görüşmelerini Haftaya Erteliyor - Son Dakika
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TBMM, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin Görüşmelerini Haftaya Erteliyor

TBMM, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi\'nin Görüşmelerini Haftaya Erteliyor

TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini haftaya erteledi. Bugün ise kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşülüyor.

16.07.2024 22:02
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu, gündemde bulunan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini haftaya erteledi. Genel Kurul'da bugün kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşülüyor. Genel Kurul, 22 Temmuz Pazartesi günü çalışma kararı aldı.

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisine göre, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gündemin ikinci sırasına, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ise gündemin üçüncü sırasına alındı.

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te toplanarak, kanun teklifleri ve Türkiye ile Ukrayna Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerini gerçekleştirecek.

AK Parti'nin önerisinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifinin görüşmeleri ertelendi. Genel Kurul'da daha sonra gündemin ikinci sırasında yer alan, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: ANKA

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