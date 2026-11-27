Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, fon soruşturmasındaki tutuklama ve tahliye süreçlerini, İstanbul'da kaybolduğu iddia edilen aslan üzerinden yaptığı benzetmeyle eleştirdi. Adalet Bakanı'nın tutuklamanın istisnai bir tedbir olduğu yönündeki açıklamasına değinen Bayraktutan, ironik bir değerlendirme yaparak "Bu kadar büyük yolsuzluk yapan birinin 19 gün tutuklu kaldığını, arkasından da serbest bırakıldığını bilseydi, aslan bir güne gelir teslim olurdu" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, lekelenmeme hakkına ilişkin tartışmalara değinerek, "Lekelenmeme hakkı... Ben Amerikan Büyükelçiliği'ne gittim, bana vize vermediler. 'Ergenekoncusun' dediler. Beraat ettim, sana ne? Üstelik Amerika'yı ilgilendiren bir dava yok ortada. Ama beni lekelediniz. Ben lekelenirken sorun yoksa başkaları lekelenecek diye kaygılandığınız zaman, o zaman soru şuna dönüşüyor: Burada kaç kişi oldu? Bundan kaç kişi etkilenecek? Yani lekelenmeme, masumiyet karinesi ya herkes için olur ya hiç kimse için olmaz" dedi.

"ANLAŞILAN TEK LİSTE SAYIN ERDOĞAN'DA"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Hiç ummadığımız insanlar bu işlerin içerisine girmişler" açıklamasını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Demek ki Erdoğan bu işlere giren kişileri biliyor. Üstelik Saray çevresinden kişiler ki, 'Hiç ummadığım' diye tarif ediyor. Bunu demek için yakından takip etmiş olmak ve hayat tecrübesi kurmuş olmak gerekir. Yeni transfer aranacağına Sayın Erdoğan bunu buyursun, elindeki bu işleri açıklasın. Anlaşılan tek liste de Sayın Erdoğan'dadır çünkü 'AK Parti'nin tüm kadroları açıklansın' diyor ama nedense kimse açıklamıyor. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı anımsayacaksınız demişti ki: 'Ekonominin sorumlusu benim' demişti. Bir de sadece 19 gün tuttuğunuz Sayın Fatma Betül Sayan Kayan'ın savcılık ifadesinde 'Beni siyasetçi büyüklerim yönlendirdi' dedi, o büyükler de ortaya çıkarılsa keşke. O da cumhuriyet savcılarımıza oldukça yardımcı olacak bir şey. Anımsayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de bir öğrenci kopya çekerken yakalandı, Eğitim Bakanı istifa etti. Ülke soyulmuş ama bunu üzerine alan yok maalesef."

"FON VURGUNUNU İFŞA EDENLERİ, TERÖRİST GİBİ EVLERİNDEN GÖTÜRDÜLER"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "fon soruşturmasına" ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hitaben, "Genel olarak değerlendirdiğimizde sürece dair çok fazla fikrinizin olmadığını ve bu süreci nasıl yönetmeniz gerektiği konusunda da yeterince bilginizin ve tecrübenizin olmadığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Meclis'te bu konuya ilişkin araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineleyen Çömez, sermaye piyasalarındaki gelişmelerin, tarihlerine dikkati çekti:

"Bundan 3 yıl önce MİT bir rapor vermiş size. İddia olarak söylüyorum, MİT fonlarda, borsada spekülasyon, manipülasyon yapılıyor; bunun içerisinde AKP'li milletvekilleri vardı ve siz de yaklaşan seçimler münasebetiyle bu MİT'in yazdığı raporu işleme almıyorsunuz veya bununla ilgili gereğini yapmıyorsunuz. İkinci konu da Sayın Akın Gürlek'in imzasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ne zaman biliyor musunuz? 26 Şubat 2025'te bütün ayrıntıları yazmış. Fon krizinde, fon vurgununda olan her şeyi ve arkasına da Muhammet Yarız'ın da adını eklemiş.

Yapılan manipülasyonları, her şeyi bütün ayrıntılarıyla yazmış, SPK'ya yazı göndermiş. SPK cevap dahi vermemiş. 2025 Haziran, MSCI rapor yazmış, diyor ki "Fonlarda kriz, fonlarda vurgun var." Yine cevap verilmemiş. CİMER'e şikayetler var elimde. Kime yönlendirmişsiniz, biliyor musunuz? Bunları içeride olan çete üyesi Ercan Urkan'a yönlendirmişsiniz. Yani çete üyesini şikayet edenleri alıp çete üyesine teslim etmişsiniz. Elimde BDDK'ya yapılmış dünya kadar müracaat var, hiçbirisine cevap verilmemiş. Bir sürü gazeteci derdest edildi, isimleri bende mahfuz, size verebilirim. Sabahın 6'sında gazetecileri ve bu konuda yayın yapan sosyal medya kullanıcıları ve vurgunu ifşa edenleri sabah baskınında aldılar, evlerinden götürdüler terörist gibi, çünkü bunlar açıkça bu vurgunu ifşa etmişlerdir."

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmadığını belirtti. "Anayasa ihlali yapılıyor" diyen Çandar, bu ihlali ortadan kaldırmak, yani anayasayı uygulamanın 104. madde gereği Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğunda olduğunu dile getirdi. Çandar, "AİHM'in verdiği kararlar arasında tabii ki uygulananlar da var. Tazminata hükmettiği kararlar. 2026 yılı başı itibariyle altı bin 884 başvuruyu kapsayan 94 ayrı ihlal kararıyla Türkiye'nin milyonlarca Euro tazminat ödemesi gerekiyor. Rakamlardan söz etmişti. En son fon dolandırıcılığının Türkiye ekonomisine maliyeti 200 milyar dolar dolaylarındaydı. Fon soygununda yapılan ve yapılmayan her şey ister istemez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkıyor" şeklinde konuştu.

"ADALET BAKANI 'TUTUKLAMA İSTİSNAİDİR' DEDİ, BEN BAKANDAN ÖĞRENDİM"

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, son günlerde ülke gündeminde hem fon soruşturmasının hem de İstanbul'da kaybolduğu iddia edilen aslanın yer aldığını söyleyerek, "fon krizi" üzerinden eleştirilerde bulundu. Bayraktutan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta, CNN Türk'te 3 saat boyunca Aslan'ı konuştular. "Aslan burada mı? Aslan burada mı? Aslan nereye gitti? Aslan bulunabilir mi? Gerçekten kayboldu mu?" filan diye. Eğer aslanın melekeleri olsaydı, değerlendirme yetisi olsaydı, aslanın iki şeyden haberi olsaydı sanıyorum teslim olurdu. Valilik dedi ki: 'Aslında hiç öyle bir şey yoktu' diye. Bence vardı. Neydi bunlardan bir tanesi? Adalet Bakanı'nın açıklamalarından. Adalet Bakanı öyle ilginç bir açıklama yaptı ki dedi ki, tutuklama bir istisnai durumdur, tedbirdir. Vallahi ben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Bakan açıklama yapınca öğrendim. Bize hiç öyle bir şey dememişlerdi yani. Ben Bakan açıklama yapınca tutuklamanın bir tedbir olduğunu öğrendim. Kendisine buradan şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. İki, aslan şunun farkında olsaydı; bu kadar büyük yolsuzluk yapan birinin 19 gün tutuklu kaldığını, arkasından da serbest bırakıldığını bilseydi, aslan bir güne gelir teslim olurdu. Bir güne gelir teslim olurdu."

"TMSF ELİYLE MİLYONLARIN İZLEDİĞİ KANALLARA ÇÖKÜYORSUNUZ"

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazetecilere yönelik soruşturma ve tutuklamalar ile medya kuruluşlarına kayyum atanması ve dijital erişim engellerini eleştirdi. İktidar döneminde gazetecilik faaliyetlerinin suç kapsamına alındığını savunan Çakırözer, Tele1, Halk TV ve Sözcü TV üzerinden medya kuruluşlarına yönelik müdahalelere dikkati çekti.

Çakırözer, fon vurgununa ilişkin haberlerin, deprem ve yangınlardaki ihmallerin ve seçilmiş kişilere yönelik mahkeme süreçlerinin haberleştirilmesinin suç olarak değerlendirildiğini öne sürdü. TRT başta olmak üzere ülkedeki medyanın yüzde 95'inin iktidarın tekelinde olduğunu belirten Çakırözer, gerçeği söyleyen az sayıdaki kanalın da susturulmak istendiğini ifade etti.

TMSF'nin şirketleri düzlüğe çıkarıp düzgün yönetmesi gerektiğini ancak bunun yerine televizyon kanallarına müdahale edildiğini savunan Çakırözer, şöyle konuştu:

"Bunun adı kayyımlık değildir. Bunun adı cellatlıktır. Milyonların geçim çilesi, fon vurgunu, işsizlik gibi haberler bıçak gibi kesildi. Milyonların geçim derdi gitti, saç çıkartan tarak geldi, meşhur aslan geldi, çiçek böcek geldi. Soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir şirketle, patronuyla ilgili mali iddiaların araştırılması için o televizyonun yayın yönetimine müdahale edilmesi gerçekten zorunlu mu? Sahibine yönelik bir iddia, kişisel sorumluluğu ilgilendirmez mi? Bir iddia, bir haber merkezine bütünüyle el koymanın gerekçesi olabilir mi? Gazetecilerin çalışma düzeni ve yayın kuruluşunun bağımsızlığı korunamaz mıydı?

Mesele şu değerli arkadaşlar, demokrasinin en temel şartlarından biri iktidarın denetlenebilmesidir. Bu ülkede tek adam yönetiminde denge ve denetleme mekanizmalarını ortadan kaldırdınız. Şimdi sizi denetleyecek basını da ortadan kaldırıyorsunuz Denetimden kaçan, hesap vermeyen, eleştiriden rahatsız olan, gerçeği söyleyenleri susturmaya çalışan bu yönetim anlayışıdır. Fona bakın, tarımda, ekonomide yaşananlara bakın… Emekliye, emekçiye, kadınlara, gençlere yaşatılanlara bakın… Türkiye'nin hangi sorununa bakarsanız bakın karşımızda aynı yönetim anlayışı var. Ama bu tablonun ne size ne de Türkiye'ye bir faydası var."