TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya'da düzenlenen törene katılımı - Son Dakika
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TCG Kınalıada Korveti'nin Japonya'da düzenlenen törene katılımı

TCG Kınalıada Korveti\'nin Japonya\'da düzenlenen törene katılımı

TCG Kınalıada Korveti'nin, Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla ziyaret ettiği Japonya'nın Kuşimoto ilçesinde fırkateyn şehitleri için kara töreni düzenlendi.

10.06.2024 19:50
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TCG Kınalıada Korveti'nin, Türk- Japon diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla ziyaret ettiği Japonya'nın Kuşimoto ilçesinde fırkateyn şehitleri için kara töreni düzenlendi.

Güneydoğudaki Wakayama eyaletinin Kuşimoto ilçesindeki Ooşima Adası'nda bulunan "Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı"nda düzenlenen törene Japonya Prensesi Akiko ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen katıldı.

Japon askeri bandosunca iki ülke marşı çalındı ve saygı duruşunda bulunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığına (DİB) bağlı Tokyo Camisi imam hatibi Adem Levent'in Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Raşit Alas da dua etti.

Prenses Akiko, anıtın önünde saygıyla eğildi. Törendeki konuşmasında Akiko, kazanın üzerinden 134 yıl geçtiğini anımsatarak, "Bugüne uzanan Japonya ile Türkiye arasındaki bağları görseler Ertuğrul'daki denizcilerin de ziyadesiyle memnun olacaklarını hissediyorum." dedi.

İki ülke arası diplomatik ilişkilerinin 2024'te eriştiği 100. yılı "pek müstesna" şeklinde niteleyen Akiko, "Atalarımızın inşa ettiği Japonya-Türkiye dostluğunun bundan sonra ilelebet ilmek ilmek dokunarak payidar olmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Fırkateyn, vazifesini başarıyla tamamladı

Büyükelçi Güngen, konuşmasında, "134 yıl önce yurda dönüş yolunda tayfuna yakalanan Ertuğrul Fırkateyni'nin yaşadığı elim kazada hayatını yitiren denizcilerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Güngen, acı kaza sonrası Türk denizcileri kurtarılması, tedavi edilmesinde "büyük özveri" sergileyen ve denizcilerin ana vatana taşınmasında katkı sunan Japon halkı ve İmparatorluk kuruluşlarına şükranlarını sundu.

Fırkateynin, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın dostluk mesajını Japonya'ya getirerek dönemin İmparatoru Meiji'ye iletme vazifesini başarıyla tamamladığını kaydeden Güngen, iki ülke ilişkilerinin "gurur duyulan dayanışma hikayeleriyle dolu" olduğunu söyledi.

"Dostane ilişkilerin" temelini Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya düzenlediği seferin attığını dile getiren Güngen, şunları kaydetti:

"Türk ve Japon halkları güçlü temellere dayanan bağlarını iyi ve kötü günde nice vesilelerle derinleştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdürmüştür. Dostlukların kolay kurulmadığı açıktır. Bizler zor gün dostuyuz. Dostlarımızın değerini de biliriz. Tarihimiz yol göstericimizdir. Bu ruhu gelecek nesillere birlikte taşıyacağız."

"Dostluğun doğduğu Kuşimoto"

Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima Katsumasa da konuşmasında, Japonya'dan Türkiye'ye giden pek çok kişinin önce "Ertuğrul Fırkateyni kazasını ve iki ülke tarihini daha iyi anlamak ve öğrenmek amacıyla" kenti ziyaret ettiğine dikkati çekti.

Taşima, "Bunları gördükçe iki ülke tarihinde Ertuğrul Fırkateyni hadisesinin ne denli önemli olduğunu tekrar tekrar hissediyor ve atalarımızın yaptıklarıyla gurur duyuyorum." dedi.

Kenti "Japonya-Türkiye dostluğunun doğduğu yer olan Kuşimoto" şeklinde niteleyen Taşima, belediye olarak iki ülke dostluğunun gelişmesine katkı sunacak faaliyetleri sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Japon ilkokul öğrencileri ağıt yaktı

Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtına Prenses Akiko, Büyükelçi Güngen, Wakayama Valisi Kişimoto Şuuhei, Kuşimoto Belediye Başkanı Taşima sırayla çiçek bıraktı.

Anıta, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Kure Bölge Komutanı Koramiral Futakawa Tatsuya ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tuğamiral Yücel Darcan da çiçek sundu.

Törende Japon milletvekillerinin telgrafları okundu, yerel bürokratlar anıtın önünde toplu olarak saygıyla eğildi.

Daha sonra Türk kültürel kıyafetleri giyen Japon ilkokul öğrencilerinin yerel dilde ağıt yaktığı tören, toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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