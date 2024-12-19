TDT Medya Toplantısı Taşkent\'te Gerçekleşti

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 6. Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansının (AOKA) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye'den medya alanındaki üst düzey yöneticiler ile TDT Sekreterliği Proje Direktörü Yerzhan Mustafin hazır bulundu.

Açılışta konuşan AOKA Başkanı Asad Hocayev, toplantının üye ülkeler arasında medya ve enformasyon alanındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Hocayev, TDT'nin kısa dönemde Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi uluslararası kuruluşlar arasında layık olduğu yeri aldığını ve geniş kapsamlı uluslararası kuruluşa dönüştüğünü dile getirerek, örgütün 15 yıllık faaliyeti boyunca kardeş Türk halkları arasında birliği, beraberliği ve kalkınmasını sağlayan unsur olmayı başardığını vurguladı.

TDT ülkeleri arasındaki ilişkilerin bugün tüm alanlarda hızla geliştiğine dikkati çeken Hocayev, örgüte üye ülkeler arasındaki kültürel ve medya alanlarındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı gelişmekte olduğunu kaydetti.

Toplantıda, TDT üyesi ülkeler arasında medya ve enformasyon alanında işbirliğinin geliştirilmesi, staj eğitimi ve diğer ortak etkinliklerin düzenlenmesiyle ilgili meseleler ele alındı, ayrıca yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi, televizyon programları ve diğer ilgili belgesellerin yayınlanmasında işbirliğinin geliştirilmesi, kamu kurumlarının basın sözcülerinin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik çeşitli eğitim programlarının düzenlenmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, toplantıda TDT üye devletleri arasında "2025 Yılı Enformasyon Alanı Eylem Planı"nı görüşerek kabul etti, ayrıca toplantı sonuçlarına ilişkin Taşkent Bildirisi'ni imzaladı.???????