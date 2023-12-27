TDV Genel Müdürü Turan: "2023'te 63 milyon 421 bin 735 kişiye ulaştık"

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, "Kimin bir derdi varsa o dertle dertlenmek bizim derdimiz. Allah'a şükür böyle bir derdimiz ve misyonumuz var. Bu yıl 63 milyon 421 bin 735 kişiye değişik kanallarla ulaştık" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde 2023 yılı sene sonu değerlendirme toplantısı gerçekleşti. TDV Genel Müdürü İzani Turan, 2023 yılında Gazze, Arakan, Yemen, Afrika ve deprem bölgesi olmak üzere vakfın ulaştırdığı yardımlara ilişkin konuştu.

Turan, Yaptığı konuşmada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde herkesin seferber olduğunu söyledi. Depremin ilk gününden itibaren TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığının koordineli olarak çalıştığını belirten Turan, "Başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere vakfımızın üst düzey çalışanları hemen olaya müzahir oldu. Biz orada mutfak, mobil aracı, ikram aracımızı, arama kurtarmamızı ve gönüllülerimizi bölgeye seferber ettik" diye konuştu.

Turan, TDV'nin vatandaşların bağışları ile deprem bölgesine bin 684 tır, 439 kamyonet gıda, sağlık ve insani malzeme ulaştırdığını kaydetti.

3 bin 678 tane konteynerin AFAD ile beraber kurulduğuna dikkati çeken Turan, "Bir o kadarda evvelden çadırlarımızı kurmuştuk. Çadırlar geçici bir tedbir ama akabinde konteynerlerin siparişini vererek imalatını gerçekleştirerek bölgeye konumlandırmış olduk. Bugüne kadar afet bölgesinde 8 milyon insana ulaştık. Bu bazen sıcak yemek bazen kıyafeti oldu. Bazen de ramazan kolisi şeklinde oldu. Ramazan ayı ile beraber biz bu rakamı 10 milyona çıkardık. Elbette bütün dikkatlerimiz deprem bölgesine yoğunlaşmış oldu" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda vatandaşların TDV'ye deprem bölgesine ulaştırması için 745 bin 735 hisse kurban bağışında bulunduğunu aktaran Turan, "Bu bütün zamanların güven patlamasıydı. Milletimizin bize olan itimadının zirve yapmasıydı. 34 milyon 667 bin insanın evinde aş, sofrasında yemek oldu milletimizin emaneti kurbanlıklar ve etler" ifadelerine yer verdi.

Bunun yanı sıra Turan, Gazze'de yardımlarında ulaştırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Hastanede günde 3 öğün yemek verdiklerini fakat İsrail'in saldırıları sonucu masumların şehit edildiğini belirtti.

2023 yılında 1 milyon 525 bin insana temiz su ulaştırdıklarını açıklayan Turan, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanında ve suya hasret kalan bölgelerde. Bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı, bin 300 küsür su kuyusu açtı. Emme basma tulumba tarzı değil en az 15 tane musluğu olan vakıf çeşmemizden bahsediyorum. 25 yıl garantili olan vakıf çeşmelerinden bahsediyorum."

Öte yandan turan yurt içi ve yurt dışında farklı noktalara 247 bin adet Kur'an-ı Kerim gönderildiğini belirtti. Turan, 48 bin 506 öğrenciye 2023 yılında burs ve eğitim yardımı verildiğini de hatırlattı.

"2023'te 63 milyon 421 bin 735 kişiye ulaştık"

TDV'nin yurt dışı ve yurt içindeki yetimlere de sahip çıktığını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Unutursan Yetim Kalırsın' diye bir çalışmamız var. 4 bin 435 yetim himayemizde hayatlarına devam ediyor. TDV KAGEM birimimiz ve gönüllülerimiz kanalıyla bin 300 şubemizin destekleriyle kadın aile ve gençliğe yönelik faaliyetlerle 5 milyon insana dokunduk. Nerede bir yara varsa o yarayı iyileştirmek için yaralının yanına varıyor. Kimin bir derdi varsa o dertle dertlenmek bizim derdimiz. Allah'a şükür böyle bir derdimiz ve misyonumuz var. Bu yıl 63 milyon 421 bin 735 kişiye değişik kanallarla ulaştık."