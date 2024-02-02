TDV, Kahramanmaraş depremi sonrası 10 milyon depremzede için yardımda bulundu

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 10 milyon depremzedeye yardımda bulunduklarını belirtti.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Türkiye'nin afet bölgesi olması nedeniyle tedbiri elden bırakmamak gerektiğinin altını çizen Turan, yıkımı çok büyük olan depremlerin tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdığını ifade etti.

"17 bin personel ile hep alanda olduk"

Depremler sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin acil toplanıp aksiyon aldığını aktaran Turan, "Bir görev dağılımı oldu. Günlerce, aylarca gündüzü geceye, geceyi gündüze katarak çalışmalarımız devam etti. Mobil ikram araçlarımız, mobil mutfağımız, arama kurtarma ekipmanlarımız ve alimizde afetle ilgili ne tür imkanlar varsa onları hepsini alana yönlendirdik. İlk gün itibariyle Diyanet İşleri Başkanımız başta olmak üzere ekiplerimiz olay mahalline intikal ettiler. Durum tespiti, acil yapılması gerekenler yapıldı. Ondan sonra da 17 bin personel ile hep alanda olduk." ifadelerini kullandı.

Diyanet ve vakıf personellerinin halen afet bölgesinde görev başında olduğunu belirten Turan, "Deprem bölgesindeki Kur'an kursu hocalarımız, imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz ve müftülerimiz gerçekten efsane çalışmalar yaptı." diye konuştu.

"Definler noktasında en ufak bir aksama olmadı"

Cenaze, defin işlerini normalde belediyelerin yürüttüğünü ancak afetin büyüklüğü nedeniyle bu işlemlerin din görevlilerince yapıldığını söyleyen Turan, "Definler noktasında en ufak bir aksama olmadı. Cenaze sahibinin gelip orada durmaya bile cesaret edemediği durumlarda arkadaşlarımız cenazeleri yıkayıp kefenlediler ve mezara götürdüler. Öyle cenazelerimiz oldu ki yıkayanı, defnedeni ve okuyanı aynı kişiler oldu. Bunlar bizim görevli arkadaşlarımızdı." dedi.

İlk etapta yaklaşık 4 bin çadır ile 3 bin 600 konteyneri AFAD ve Türk Kızılay'a teslim ettiklerini bildiren Turan, depremzedelere manevi rehberlik yaptıklarını da dile getirdi.

Vakfın, depremlerin etkilediği 11 il ile diğer kentlere göç eden depremzedelere yönelik yardımlarına değinen Turan, şöyle konuştu:

"10 milyon insanımıza ulaştık. Kayıtlarımız bunu gösteriyor. İnsani ihtiyaç malzemeleri, sıcak yemek, kahvaltı, ramazan ve sahur programları, ramazanda dağıtığımız yardım kartları, elbiselik yardım kartlarımız gibi birçok alanda yardımlarımızı yürüttük çok şükür. Kurban bayramında 69 bin kurban hissesinde 10 bininden fazlasını deprem bölgesine gönderdik. Bunun yanında hemen hemen bütün ailelere kavurma ulaştırdık. Birinci önceliğimiz deprem bölgesi oldu."

Turan, Başkanlığa bağlı yurt ve Kur'an kurslarında depremzedeleri ağırladıklarını belirterek, bu depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.