TDV, Ramazan Ayında 2 Milyon İhtiyaç Sahibine Yardım Edecek

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, ramazan ayı içerisinde yurt içi ve yurt dışında toplam 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardımda bulunacaklarını belirtti.

Turan, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" temasıyla yurt içinde tüm il ve ilçelerde, yurt dışında ise 74 ülkedeki 350 bölgede ramazan programları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da daha çok deprem bölgesine yardımda bulunduklarını ifade eden Turan, "Deprem bölgesindeki 22 noktada iyilik sofraları kurarak günlük 15 bin 900 kişiye iftar veriyoruz. Böylece ramazan ayı boyunca 500 bine yakın depremzedeyi kuracağımız iftar sofralarımızda ağırlayacağız inşallah." dedi.

Deprem bölgesindeki 19 binden fazla ihtiyaç sahibine 1000 liralık alışveriş yardım kartı ve 7 binden fazla kişiye de 1000 liralık bayramlık yardım kartı ulaştıracaklarını bildiren Turan, "Vakfımız Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da 5 bin gıda kolisi dağıtımını yapacak. Böylelikle ramazan ayı boyunca toplam 600 bine yakın depremzedeye yardım ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştıracağız"

Yurt içinde vakfın 1003 şubesi aracılığıyla 1000 liralık 83 bin 360 alışveriş yardım kartı ve 1000 liralık 22 bin bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştireceklerini açıklayan Turan, "Alışveriş kartı ve gıda paketleriyle ülkemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ramazan ayını daha rahat bir şekilde geçirmesini temenni ediyoruz. Hayırseverlerin bize ulaştırdıkları yardımlarla deprem bölgesi dahil Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştıracağız inşallah." açıklamasını yaptı.

Turan, vakfın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında ramazanın manevi iklim ve bereketinin yaşatılması için çeşitli faaliyetler düzenlediğini kaydetti.

Yurt dışında da gıda paketi, iftar-kumanya ve bayramlık kıyafet dağıtımının yapılacağını söyleyen Turan, "74 ülkedeki 350 bölgede toplam 1 milyon 63 bin 165 ihtiyaç sahibine ulaşmayı planlanıyoruz. Türkiye'deki rakamları da dahil ettiğimizde yurt içi ve yurt dışında 2 milyondan fazla kişinin iftar ve sahurda kurdukları sofralara katkıda bulunacağız, onların hayır duasını alacağız. Hayırsever milletimizin infak, zekatlarıyla ülkemiz ve 74 ülkedeki mazlum ve mağdurlara 314 milyon liradan fazla yardım ulaştıracağız." bilgisini verdi.

"6 dilde basımı yapılan 56 bin 500 Kur'an'ı 27 ülkede dağıtacağız"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesinin her ramazanda olduğu gibi bu yıl da devam ettiğinin altını çizen Turan, "Proje kapsamında 6 dilde basımı yapılan 56 bin 500 Kur'an-ı Kerim'i 27 ülkede dağıtacağız. Böylelikle hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak görmeyen Müslümanlara hizmet etme fırsatına sahip olacağız." dedi.

Ramazanda 9 ülkede 71 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışının yapılacağını bildiren Turan, "Bu kuyulardan toplam 316 bin 670 kişinin faydalanması bekleniyor. Ayrıca dört farklı ülkede de 10 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin bakım onarım sonrası kontrolü sağlanacak. Bu yıl içerisinde 49 ülkede 326 su kuyusu ve vakıf çeşmesine ulaşılması için planlama yaptık. Asgari 250 kuyunun yapılması için çalışmalara başlandı. 2023'ten önce yapılan kuyulardan ise halihazırda 10 milyondan fazla kişi istifade ediyor." dedi.

Turan, TDV kanalıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak isteyen hayırseverlerin ramazan boyunca zekat, fitre, fidye, alışveriş kartı, gıda paketi, bayramlık kıyafet, iftarlık-kumanya gibi bağışlarını "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden on-line yapabileceklerini, bunun yanı sıra bağışları il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da gerçekleştirebileceklerini kaydetti.