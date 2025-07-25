TDV, Yangın Bölgelerine Destek Oluyor - Son Dakika
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TDV, Yangın Bölgelerine Destek Oluyor

25.07.2025 11:50
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Türkiye Diyanet Vakfı, orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler ve mağdurlara yardım sağlıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), orman yangınlarının meydana geldiği bölgelerde söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerine destek sağlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TDV, arama kurtarma ekipleri ile yangından etkilenen vatandaşlara yönelik ikram ve kumanya dağıtımına devam ediyor.

Eskişehir'in Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasındaki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek amacıyla 10 görevli, bir mobil ikram aracı ve 2 destek aracıyla sıcak çorba, ikramlık ve içecek dağıtımı yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan yangının ardından bölgedeki vatandaşlara su ve ikramlıklar ulaştırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinin Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen yangında ise 8 kişilik TDV ekibi arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

TDV ekipleri, geçen hafta Tekirdağ, Uşak, İzmir, Manisa, Hatay ve Bilecik'te meydana gelen yangınlara yönelik hem arama kurtarma hem de insani yardım çalışmalarıyla katkı sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV, Yangın Bölgelerine Destek Oluyor - Son Dakika

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