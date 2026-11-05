TEB ve TDB, 618 kişilik eczacı kadrosunu yetersiz görüp istihdam çağrısı yaptı - Son Dakika
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TEB ve TDB, 618 kişilik eczacı kadrosunu yetersiz görüp istihdam çağrısı yaptı

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TEB ve TDB, 618 kişilik eczacı kadrosunu yetersiz görüp istihdam çağrısı yaptı
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TEB ve TDB, 618 kişilik eczacı kadrosunu yetersiz görüp istihdam çağrısı yaptı
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TEB ve TDB, Sağlık Bakanlığı önünde eczacı ve diş hekimi kadrolarının yetersizliğine dikkat çekip istihdam politikası çağrısı yaptı. TEB Başkanı Demirci, 618 kişilik eczacı ve uzman eczacı kadrosunun yetersiz olduğunu, bunun sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

(ANKARA) - TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci, "Türk Eczacıları Birliği olarak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumları, giderek büyüyen eczacı işsizliği ve atama sorununa çözüm üretmeye, eczacı istihdamını artıracak somut adımlar atmaya, soruna sahip çıkmaya, kadro ve atama sayılarını artırmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirdikleri ortak basın açıklamasında kamuya ayrılan eczacı ve diş hekimi kadrolarının yetersizliğine dikkat çekerek gerçekçi bir istihdam politikası çağrısında bulundu.

TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 618 kişilik eczacı ve uzman eczacı atama kadrosunun, atama bekleyen binlerce meslektaşının beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Eczacıların sağlık hizmetlerinde ilaçların güvenli, etkili ve akılcı kullanımında kritik rol üstlendiğini vurgulayan Demirci, yetersiz kadroların sağlık hizmetlerinin sunumunu da olumsuz etkilediğini ifade etti. Eczacılık fakültelerinin ve öğrenci kontenjanlarının plansız biçimde artırılmasının istihdam sorununu derinleştirdiğini söyleyen Demirci, yıllardır yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

Türk Eczacıları Birliği, İŞKUR iş birliğiyle bugüne kadar bin 800 eczacının toplum eczanelerinde istihdam edilmesini sağladığını, yardımcı eczacılarla birlikte bu sayının 7 bine yaklaştığını belirtti. Toplum eczanelerindeki eczacı istihdamının kamu kurumlarındaki eczacı sayısına ulaştığı vurgulandı. Ancak eczacılık fakültelerinde yaklaşık 25 bin öğrencinin eğitim görmesi ve her yıl 4 bin yeni mezun verilmesi, istihdam sorununun büyüdüğünü ortaya koyuyor. Sorunun çözümü için eğitimden istihdama uzanan bütüncül bir planlama yapılması ve yetkililerin acil adım atması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, klinik eczacılık hizmetlerinde, evde sağlık hizmetlerinde, farmakovijilans birimlerinde ve Sosyal Güvenlik Kurumunda eczacı istihdamının artırılması gerekiyor. Ceza infaz kurumlarında ihtiyaç duyulan eczacı kadroları açılmalı, özel hastanelerdeki eczacı istihdam standartları da kamudaki standartlarla uyumlu hale getirilmelidir. Özel hastanelerde yatak başına düşen eczacı sayısının kamu hastaneleriyle eşit düzeye getirilmesi de gereklidir. Çünkü bu konu aynı zamanda hastalarımızın güvenli, etkili ve nitelikli ilaç hizmetine erişimiyle de doğrudan ilgilidir. Yanı sıra ilaç sanayinde eczacıların etkin bir biçimde görev alabilmeleri için kamusal destek sağlanmalıdır. Öte yandan eczacılık fakültelerinin sayısı ve mevcut fakültelerin kontenjanlarının belirlenmesi konusunda da artık gerçekçi, bilimsel ve uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır."

Demirci, sağlık insan gücü planlamasının Sağlık Meslek Örgütleri, YÖK ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle yapılması gerektiğinin altını çizerek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bugün yaşadığımız sorunun ortaya çıkmasında, kamu tarafından geçmişte alınan kararların önemli bir payı var.Dolayısıyla çözümünde de kamunun çok daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Çünkü bu istihdam sorunu yalnızca eczacıların ve meslek örgütünün çözmesi beklenebilecek bir konu değildir. Eczacıların bilgi ve birikimini sağlık hizmetlerine daha fazla dahil etmek, toplum sağlığına yapılan bir yatırımdır. Sağlık sistemimizin ihtiyaçları ile meslektaşlarımızın istihdam beklentilerini buluşturacak planlamanın kamu otoritesi tarafından hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. Türk Eczacıları Birliği olarak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumları, giderek büyüyen eczacı işsizliği ve atama sorununa çözüm üretmeye, eczacı istihdamını artıracak somut adımlar atmaya, soruna sahip çıkmaya, kadro ve atama sayılarını artırmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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