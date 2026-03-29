TED Edirne Koleji Kürek Kulübü\'ne Övgü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, TED Edirne Koleji'nin Türkiye 3.'sü olmasından dolayı tebrik etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'ndamadalyalar kazanan TED Edirne Koleji Kürek Kulübünü tebrik etti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, TED Edirne Koleji Kürek Kulübünün ilk kez katıldığı organizasyonda Türkiye 3'üncüsü olduğunu belirtti.

Yarışlarda 2 altın ve 3 gümüş madalya kazanan sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden İba, "Edirne'mizi başarıyla temsil eden sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Başta kulüp başkanı ve kurucusu olan değerli eşim Nesim İba olmak üzere, kıymetli hocalarımızı, sporcularımızı ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Başarılarımız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Makak'tan da tebrik

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda kupalar kazanan TED Edirne Koleji Kürek Kulübünü kutladı.

Makak, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün yarışlarda gösterdiği üstün performansın kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Türkiye'nin köklü kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı kulvarda yarışarak elde ettikleri başarıyı 3. kupa ile taçlandıran tüm sporcuları ve teknik heyeti tebrik ettiğini ifade eden Makak, şunları kaydetti:

"Başta kulübün kurucusu ve başkanı sayın Nesim İba olmak üzere, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimizin azmi, disiplini ve inancıyla Edirne'mizi daha nice başarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum."

Edirne Merkez İlçe Başkanı olarak, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, arı kuşlarının başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Edirne Yesevi Hareketi Derneğinden tanıtım

Edirne Yesevi Hareketi Derneği, Yesevi Arama Kurtarma'nın tanıtımını yaptı.

Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, broşür dağıtarak vatandaşlara arama kurtarma gönüllüsü olmaları için çağrıda bulundu.

Deneğin Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, gazetecilere, Edirne'nin olası bir İstanbul depreminde lojistik destek sağlayacak stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Yesevi Arama Kurtarma ekibinin AFAD'dan eğitim almaya devam ettiğini iade eden Cankaloğlu, "Eğitimler sonrası aktivasyon yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Yesevik Arama Kurtarma Edirne Ekip Lideri Sadık Bektaş da gönüllüleri ekiplerine katılmaya davet etti.

TÜGVA'nın Kitap Kurdu Yarışması yapıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması Edirne'de ilgi gördü.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, yarışmanın Edirne ayağı Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Yarışma sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA Edirne Temsilcisi Muhammet Fatih Demir, sınava katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Ortaokul öğrencilerinin yaklaşık üç ay boyunca belirlenen kitapları okuyarak yarışmaya hazırlandığını aktaran Demir, yarışmanın en büyük kazanımının ödülden ziyade öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade etti.

Demir, yarışma birincisi öğrencinin, ailesinden bir kişiyle umre ye gönderileceğini, ikinciye Balkanlar turu üçüncüye ise bilgisayar hediye edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Edirne, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 17:17:54. #7.12#
SON DAKİKA: TED Edirne Koleji Kürek Kulübü'ne Övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.