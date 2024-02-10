TED Üniversitesi, Dr. Armin Laschet\'e Fahri Doktora Ünvanı Verdi

TED Üniversitesi tarafından Alman siyasetçi Dr. Armin Laschet'e fahri doktora ünvanı verildi.
TED Üniversitesi Kolej yerleşkesinde düzenlenen törene Almanya Türkiye Büyükelçisi Jürgen Schulz, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Konrad Adenauer Foundation Türkiye Temsilcisi Walter Glos, TED Üniversitesi bünyesinde yer alan akademisyenler ve öğrenciler ile idari personel katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Almanya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.
TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, 'Üniversite olarak 3 temel misyonumuz var; eğitim, araştırma ve topluma katkı. Biz ilk ikisini birleştirerek üçüncüsüne özel bir önem veriyoruz. Bu bağlamda da Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine adanmış, gelecek misyonuna sıkıca bağlı bir eğitim kurumuyuz. Hedefimiz, global problemlerle başa çıkabilecek mezunlar yetiştirmek. Dr. Laschet'e fahri doktora vermemizin sebebi, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamasının yanı sıra, sergilediği yaklaşımla başkalarına da ilham vererek çeşitli alanlarda iş birliği sağlanmasına yol açmasıdır' dedi.
'İŞ BİRLİKLERİMİZE DEVAM ETMELİYİZ'
TED Üniversitesi çatısı altında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve takdim edilen diplomanın kendisi için önemini ifade eden Dr. Armin Laschet, 'TED Üniversitesi genç bir üniversite ama TED ideali Mustafa Kemal'in eğitimle bir ülkeyi değiştirebilirsin doktrinine dayanıyor. Bütün hayatım boyunca takip ettiğim bir ideal bu. Başkentte yer alıyor olması da ayrıca önemli. Bağlarımızı kuvvetlendirmeli ve iş birliklerimize devam etmeliyiz' diye konuştu.
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu ise 'Laschet'in diyaloğu, anlayışı ve farklı toplumlar arasında iş birliğini öne çıkaran adanmışlığı toplumumuzda büyük ve unutulmaz bir etki bıraktı. Bugün burada Laschet'in başarılarını kutlamak için toplandık' dedi.
Armin Laschet'e fahri doktora diplomasını, TEDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Akdeniz takdim ederken, cüppesini Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu giydirdi.
ARMİN LASCHET HAKKINDA
Kapsayıcı ve kabul edici bir göç politikası benimseyen, herkes için eşit fırsatlar sunan bir eğitim sistemi öneren, belirli etnik kökenlerin veya dini aidiyetlerin eğitim mücadelesine mahküm olduğu yönündeki klişeleri reddeden, 'Yükselen Cumhuriyet' vizyonunun özünü vurgulayarak, bireyler için fırsat eşitliğinin geldiği ülkeye göre değil, mevcut ikametgahına göre sağlanması gerektiğini ileri süren Dr. Armin Laschet, 2021 yılından bu yana Almanya Federal Meclis Milletvekilidir. Dış İlişkiler Komitesi'nde Rusya, Türkiye, İsrail ve Abraham Anlaşmaları'na dahil ülkelerden sorumludur. Dr. Armin Laschet aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamento Başkan Yardımcısıdır. (DHA)
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan bir helikopterin Mojave Çölü'ne düştüğü bildirildi. Helikopterin Nevada'ya gitmek üzere Palm Springs Havaalanı'ndan kalktığı ve henüz kazanın nedeninin belirlenemediği açıklandı. Kurtulan olup olmadığı ise henüz tespit edilemedi.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
Son Dakika › Güncel › TED Üniversitesi, Dr. Armin Laschet'e Fahri Doktora Ünvanı Verdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?