Tefecilik Davasında 32 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tefecilik Davasında 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tefecilik Davasında 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda yüksek faizle borç veren ve borçlarını ödeyen kişilerin çeklerini iade etmeyen 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, kefaret karşılığında serbest bırakıldı.

20.02.2025 15:51  Güncelleme: 15:54
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İSTANBUL merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarla, yüksek faizle borç verdikleri kişilere borçlarını ödedikleri halde çek ve senetlerini iade etmeyip, bu çekleri paravan şirketler üzerinden piyasaya süren 32 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler kefaret karşılığında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tefecilik Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin yüksek faizle borç verdikleri, bu borç karşılığında da mağdurlar adına çek ve senet düzenledikleri, borçlar ödenince söz konusu çek senetlerin iade edileceğini söylediklerini belirledi. Ancak şüphelilerin borçlarını ödeyen kişilere çek ve senetleri iade etmeyip kurdukları paravan şirketler üzerinden piyasaya sürdükleri saptandı. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan şirketlerin çekleri tahsil etmesi sonrası tüm mal varlıklarını kaybeden mağdurların bu yöntemle yaklaşık 42 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıkarıldı.

KEFARET ÖDEYEREK SERBEST KALDILAR

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 32 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda ise 65 milyon lira değerinde 99 çek, 2 av tüfeği, 11 tabanca, tapu senedi ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, kefaret ödeyerek adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tefecilik Davasında 32 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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